Más de 30 empresarios latinoamericanos conocen las capacidades del Puerto de Las Palmas

La Autoridad Portuaria presentó este jueves la oferta logística del Puerto de Las Palmas y el resto de recintos de la provincia a más de 30 empresarios y profesionales del ámbito portuario de Panamá, Colombia, Argentina, Guatemala y Uruguay en el marco de las acciones que está desarrollando para convertirse en el nodo logístico entre América, África y Europa aprovechando su situación estratégica y la creciente fortaleza dentro del sistema portuario español.

La presidenta de la institución portuaria, Beatriz Calzada, explica que el objetivo principal de este encuentro fue consolidar a los puertos de Las Palmas -en especial los de La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario- como una plataforma logística eficiente y competitiva, capaz de responder a las necesidades del tráfico marítimo internacional. El propósito es "seguir acercando nuestros puertos a los principales actores del comercio global, convirtiéndonos en un centro clave para la redistribución de mercancías", señala.

Promoción internacional de servicios diversificados

Esta reunión se produce poco después de que delegaciones del Puerto de Las Palmas acudieran a Brasil y a Guatemala con el mismo propósito, y que se aprovechara la presencia en la feria internacional de cruceros celebrada este mes en Miami para promocionar las fortalezas de los recintos de la provincia y generar nuevas oportunidades de negocios vinculados al flujo comercial entre los tres continentes.

Beatriz Calzada junto a los empresarios americanos / La Provincia

La propuesta de valor presentada a los representantes de los países americanos que participaron en la reunión abarca una oferta de servicios diversificados que incluyen operaciones de tránsito, redistribución, bunkering, reparaciones navales y servicios logísticos integrales. Esta variedad de servicios permite a los puertos de Las Palmas atender de forma eficiente las demandas de la cadena logística internacional.

Relaciones con América Latina: clave para el futuro

"Para nosotros, la relación con América Latina es fundamental. Estos encuentros nos permiten mostrar nuestras capacidades y establecer alianzas que impulsen nuevas rutas logísticas y modelos de negocio más eficientes", concluye Calzada, que reafirma la importancia de las relaciones comerciales con la región en el marco de la estrategia de posicionamiento internacional de Las Palmas como un hub de comercio global.

En ese sentido, cabe recordar que para ofrecer una parte de la logística que las empresas americanas requieren de este puerto, que es la capacidad de almacenaje, la Autoridad Portuaria confía en que Europa permita que la actividad que se desarrolle en la futura prolongación del Muelle Reina Sofía pueda destinarse a dotar al Puerto de Las Palmas mayor capacidad de almacenaje, lo que facilitaría que las empresas de esos países puedan guardar los productos que luego se redistribuirían a terceros países.