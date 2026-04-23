Guanarteme se despide de los boquetes: el plan de asfaltado avanza en el barrio después de 30 años sin pavimentar

El barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, lleva 30 años esperando la repavimentación de sus calles. El piche gastado y los boquetes suponen una dificultad añadida para la movilidad de sus residentes que el Plan de Asfaltado 2024-31 aspira a resolver, también en otros barrios de la ciudad. La primera fase de obras en Guanarteme arrancó la semana pasada en 20 calles y continuará con trabajos en horario diurno o nocturno, en dependencia de la afluencia de tráfico de cada vía.

Este primer lote de intervenciones cuenta con un presupuesto de 1.197.923 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Está enfocado en aquellas vías que no requieren obras adicionales en la red de saneamiento, mientras que aquellas que sí lo necesitan se trabajarán con posterioridad de forma coordinada.

Calles intervenidas

Las calles que abarca esta fase de obras son Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca, Salvador Manrique de Lara, Puerto Rico, Panamá, Espartero, Paraguay, Perú, El Salvador, Vergara, Castillejos, Lapanto, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Numancia y Guarela, además de la carretera del Rincón y las avenidas José Mesa y López —entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica— y Príncipe de Asturias. Paralelamente se están desarrollando trabajos homólogos en otras 15 calles en Alcaravaneras y, también, en Escaleritas.

Héctor Alemán, Carlos Díaz y Carolina Darias visitan las obras de asfaltado de Guanarteme / LP/DLP

En el barrio de Guanarteme se utilizarán alrededor de 5.000 toneladas de asfalto en dos tipos de capas para renovar más de 43.500 metros cuadrados de firme. Hasta ahora, los trabajos se han realizado en horario diurno porque se ha comenzado por aquellas vías que no tienen importantes afluencias de tráfico. La próxima semana se prevé intervenir en calles con mayor tránsito, por lo que las obras se realizarán de noche.

El Plan de Asfaltado 2024-31

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este jueves el avance de las obras en Guanarteme, donde detalló que el Plan de Asfaltado 2024-2031 abarca un presupuesto de 40 millones de euros con los que se pretende alcanzar 474 calles en los distintos barrios de la ciudad. La primera fase de este plan cuenta con una inversión de 18 millones de euros hasta 2027, en el que se repavimentán 266 calles de 38 barrios.

"Estamos ante la mayor inversión de asfaltado en la historia de la ciudad. Nunca antes se había hecho", subrayó la alcaldesa, para añadir que la financiación proviene en su mayoría de fondos municipales, sumados a otras subvenciones externas. Darias matizó que "la ciudad no se puede asfaltar de golpe y hay que hacerlo por fases", a lo que añadió: "Teníamos un compromiso claro con los vecinos y vecinas de Guanarteme".

Habrá ampliación.