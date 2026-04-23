El PP de Las Palmas de Gran Canaria alerta de la falta de personal en Bomberos

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha afirmado hoy que el informe externo encargado por el consistorio capitalino sobre la conflictividad en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) “confirma de forma rotunda que el verdadero problema es la falta de personal y de mandos que arrastra el servicio desde hace años”. Según recoge el propio documento, el déficit de personal en la plantilla y en los mandos impide cubrir los cinco distritos de la ciudad en un tiempo de 10 minutos como criterio general de actuación.

El documento destaca que la operatividad del servicio depende del uso de horas extra, refuerzos voluntarios y la renuncia al tiempo libre de los propios bomberos, lo que evidencia que el sistema no se sostiene por sí solo. Delgado señaló que la situación no es nueva y recordó que el PP viene alertando sobre el deterioro de la política de personal en Bomberos y Policía Local. Según el comunicado remitido por los populares, los parques zonales del Puerto y de la Vega de San José permanecen cerrados desde hace varios días.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022, el cuerpo debe contar con 179 funcionarios y, en cambio, solo hay 135. Actualmente están vacantes los puestos de oficial y los tres de suboficial -jefes de parque-, tres de los ocho sargentos previstos, 13 de 31 cabos y 23 de los 135 agentes que debería haber. El documento, elaborado por una unidad de psicología y neuropsicología empresarial, apunta que tras nombrar la administración por primera vez en 2019 una jefatura de servicio, el cuerpo ha sufrido fricciones y se ha desvelado problemas ya existentes.

"Lo que dice el documento es que el Ayuntamiento está sosteniendo un servicio esencial por debajo de las necesidades reales de la ciudad", indicó Delgado. La portavoz popular enfatizó que la falta de efectivos y mandos, junto con el impago de horas extra, se traduce en "más desgaste para la plantilla y menos garantías para la seguridad de los vecinos".

Escalas de mando

El informe encargado sitúa el problema en el desajuste entre el personal asignado y el disponible, resaltando que la apertura de los parques depende de que sargentos, cabos y agentes acepten reforzar sus días libres. El documento indica que la falta de ocupación de escalas de mando favorece un "desorden" en la organización. Los técnicos recuerdan que la jefatura del servicio está cubierta en funciones, "pero se le exige como si fuera un titular".

Delgado lamentó que la propuesta integral del PP bajo la marca ‘Seguridad 360’ fuera rechazada por el equipo de gobierno de Carolina Darias y concluyó que la ciudad no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales para un servicio esencial que afecta directamente a la seguridad. "Estamos hablando de seguridad, de capacidad de respuesta y de respeto a unos profesionales que llevan demasiado tiempo sosteniendo solos lo que este gobierno no ha sabido gestionar", matizó.