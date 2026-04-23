Los puertos de Las Palmas crecen en medio de un sistema portuario en retroceso

Los puertos de la Autoridad Portuaria, con el Puerto de Las Palmas como mayor fortaleza, siguen creciendo mientras el sistema portuario español registra un ligero retroceso.

Ese es el dato central que dejan las tablas de marzo elaboradas por Puertos del Estado: mientras el conjunto de los puertos españoles movió en el mes 47,32 millones de toneladas, frente a 47,85 millones un año antes, y cerró el primer trimestre con una caída del 1,3%, los puertos de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas pasaron de 3,14 a 3,28 millones de toneladas en marzo y de 8,54 a 8,93 millones en el acumulado, lo que supone un avance del 4,5%.

Solo La Luz movió cerca de ocho millones en el primer trimestre, experimentando un 4,6% de incremento en el tráfico portuario total.

El avituallamiento mantiene el liderazgo trimestral

En general, los datos de marzo dibujan un conjunto de puertos más fuerte que la media del sistema portuario español, con crecimiento en el tráfico total, en el bloque general de mercancías, en graneles líquidos, en graneles sólidos trimestrales, en contenedores, en tránsito, en Ro-Ro y en pasajeros, además de mantener el liderazgo trimestral en avituallamiento total.

Precisamente en este último sector, Las Palmas bajó en marzo de 275.228 a 247.124 toneladas, pero en el acumulado del trimestre subió de 735.194 a 749.751 toneladas, un 2% más, en un sistema nacional con 2,753 millones de toneladas, casi idénticas a las de 2025. Tras Las Palmas, se sitúan Bahía de Algeciras, que retrocede en el acumulado hasta 723.448 toneladas, mientras Santa Cruz de Tenerife se queda en 302.878 -creciendo un 41,9%- y Barcelona en 342.301.

Grúas portacontenedores en la terminal de Opcsa en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

La evolución de marzo confirma una dinámica más sólida que la media nacional, con avances en los principales tráficos y liderazgo trimestral en avituallamiento

En lo relativo al suministro de combustible, Las Palmas experimentó una caída menor que el líder de esta tabla, Bahía de Algeciras. Mientras los puertos de esta provincia sufieron una merma del 2,5%, con 211.775 toneladas en marzo y 637.508 en el acumulado del año, el puerto andaluz retrocedió un 9,3% durante los tres primeros meses del año, incluso después de haber crecido en marzo. Una vez más, el puerto de La Luz sigue liderando este sector en la provincia, con 211.033 toneladas en marzo (un 14,66% menos que el mismo mes de 2025) y 635.531 toneladas entre los tres primeros meses de 2026.

Una mayor solidez de tráficos que la media

En cuanto a las mercancías, el balance de Las Palmas es más sólido que el del sistema en casi todos los grandes bloques. En el trimestre, los graneles líquidos del puerto crecen un 9,8%, hasta 2,79 millones de toneladas, frente al 3,2% del conjunto estatal; los graneles sólidos avanzan un 2,8% hasta 114.529 toneladas, mientras España se desploma un 8,8%; y la mercancía general sube un 2,3% hasta 5,27 millones, frente al retroceso nacional del 2%.

El contenedor refuerza el papel logístico del puerto

También fueron favorables los datos relacionados con el tráfico de contenedores recogidos en el informe mensual de Puertos del Estado con la documentación aportada por todas las autoridades portuarias. Las Palmas cerró marzo con 140.558 TEU, frente a los 118.999 de un año antes, y suma 374.036 TEU en el trimestre, un 5,6% más. Este crecimiento fue superior al nacional, que fue del 3,6%. Otro de los apartados donde Las Palmas se desmarca es el tráfico Ro-Ro, que en primer trimestre de 2026 pasó de 1,39 a 1,50 millones de toneladas, un 8,5% más, mientras el sistema portuario español cae un 3%.

El puerto mejora su posición relativa en España apoyado en el empuje de los graneles líquidos, la mercancía general, el contenedor, el Ro-Ro y el tráfico de crucero

El tirón de los cruceristas

Por otro lado, Las Palmas sumó 3.782 buques mercantes en el trimestre, un 0,6% más, mientras España pierde un 6,2% en número de escalas. Asimismo, pasa de 1,20 a 1,34 millones de pasajeros en el acumulado, un 11,4%, muy por encima del 4,1% nacional, empujado por el sector de los cruceros. En total, durante estos tres meses se han registrado 1,07 millones de cruceristas, un 16,8% más, y 366 buques de crucero, un 7,3% más.

Esta cifra coloca a los puertos de Las Palmas en el primer lugar del sistema portuario español, seguido de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con 127 y 100 cruceros en marzo, y 366 y 304 durante los tres primeros meses, respectivamente. Lejos se encuentra Barcelona, que ocupa el tercer lugar de esta tabla, con 51 en marzo y 106 en lo que va de año.

En cambio, el pasaje regular en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote cae un 5,7%, un dato peor que la media española, que retrocede un 1,9%.