El rincón de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con sus desayunos: brunch y opciones para todos los gustos

Las Palmas de Gran Canaria sigue contando con propuestas gastronómicas para los amantes de los desayunos y brunch, hay un establecimiento que se llama Fresquito que ofrece una carta variada y opciones para todos los gustos y necesidades. El local se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan desayunas diferente, contando con opciones tanto dulces como saladas.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Si quieres desayunas rico tienes que venir aquí", aseguran.

Totas grandes y opciones para todos los gustos

Uno de los grandes atractivos del local son el tamaño de sus productos. Las tostas destacan por ser generosas, pensadas para que los clientes se vayan con el estómago bien lleno. Entre las opciones más populares se encuentran los huevos benedictinos o las tortitas con queso brie, un sabor que conquista por ofrecer un toque diferente. "Las tostas aquí son muy grandes y tienen opciones para todos los gustos", comentan.

La carta cuenta con opciones dulces y saldas, por lo que ofrecen la posibilidad de disfrutar de elaboraciones más clásicas o apostar por algo más innovador.

Entre las opciones dulces, las french toast con fruta son uno de los platos favoritos de los creadores de contenido. En el caso del salado, las combinaciones como burrata con mortadela o los sándwiches tampoco pasan desapercibidos.

Un espacio para disfrutar

La experiencia se completa con una carta de bebidas que incluye cafés de especialidad, zumos naturales y batidos, pensadas para acompañar un buen brunch.

Además. el local con terraza, es pet friendly y dispone de wifi, lo que lo convierte en un rincón perfecto tanto para desconectar como para trabajar mientras se disfruta de un brunch. También ofrece opciones vegetarianas.

Horario y ubicación

Fresquito se encuentra en calle Torres Quevedo, 12, en Las Palmas de Gran Canaria llegando a Las Canteras. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de la experiencia gastronómica. Ofrece servicio de entrega a domicilio para quienes prefieran no salir de casa para probarlo.