Tensión entre los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un informe atribuye la situación a la falta de medios

Un informe externo atribuye la tensión laboral en el cuerpo de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria a una falta de medios humanos. El documento, encargado por el Ayuntamiento capialino y elaborado por una unidad de psicología y neuropsicología empresarial, concluye que el déficit en la plantilla y en los mandos impide cubrir los cinco distritos de la ciudad en un tiempo de 10 minutos como criterio general de actuación y, por tanto, lleva al servicio a recurrir a horas extra. Una situación que ha creado un malestar generalizado entre sus miembros.

El informe marca 2019 como año en el que la conflictividad ya existente previamente dio un vuelco. Ese año la administración designó por primera vez a un mando como jefe del Servicio de Extinción de Incencios y Salvamento (Seis) con el propósito de profesionalizar el cuerpo. Los técnicos, tras entrevistarse con los miembros del servicio, revelan que este hasta entonces se organizaba a través de lo que denominan como sociograma: "El jefe tiraba del teléfono y en una hora tenía aquí a 10 tíos", contaron algunos.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

Frente a este organización informal, en 2019 la administración incorporó un organigrama a través de la ocupación de la Jefatura de Servicio. Si bien en un principio, muchos entrevistados coinciden que "fue muy bien recibida y con esperanza", pronto generó tensión en el equipo. Los técnicos subrayan que el choque entre una estructura informal basado en grupos de afinidad o líderes de opinión chocó con una nueva jerarquía. Al mismo tiempo, la existencia de un mando al que dirigirse y no verse cambios en el servicio ha producido frustración entre los trabajadores.

El cuerpo tiene vacantes todas las plazas de oficiales y de suboficiales recogidas en la RPT de 2022

La incorporación de este organigrama jerarquizado llegó en un momento en el que se venían arrastrando problemas como el déficit tanto de personal, como de material y de vehículos. Esto provocaría fricciones ante la lentidad de los trámites administrativos. El informe recoge que, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022, el cuerpo debe contar con 179 funcionarios y, en cambio, solo hay 135. Actualmente están vacantes los puestos de oficial y los tres de suboficial -jefes de parque-, tres de los ocho sargentos previstos, 13 de 31 cabos y 23 de los 135 agentes que debería haber.

Apertura de los tres parques

El informe indica que no se puede asegurar la apertura de los tres parques -Central, Vegueta y La Isleta-, al estar condicionados a la "voluntariedad y renuncia del tiempo libre” a través de refuerzos de sargentos, cabos y agentes, por lo que la responsabilidad recae en la administración. También apunta que muchas de las propuestas de mejora parten del déficit. Además, la ineficiencia de la administración acrecenta la sensación de "inoperatividad" por parte de la dirección.

El 76,5% de los miembros del cuerpo afirma haber tenido problemas para dormir por culpa del trabajo

El documento indica que la falta de ocupación de escalas de mando favorece un "desorden" en la organización del servicio. Los técnicos recuerdan que la jefatura del servicio está cubierta en funciones, "pero se le exige como si fuera un titular". Al mismo tiempo, existe un segundo poder paralelo por parte de los trabajadores, el "comité de lucha", el cual los técnicos asocian al antiguo sociograma por el que se regían. Con todo, concluyen que "ambos grupos persiguen el mismo objetivo final, si bien no hay coincidencia en objetivos parciales".

Es más, el 38% de los encuestados indican que la violencia verbal entre miembros del cuerpo viene de antes y el 19,8% respondieron "tal vez". En cuanto a las "huelgas encubiertas" -al no reforzar los turnos-, los técnicos indican que lo que hacen estas es visibilizar el problema y "no es un instrumento de cambio de la situación actual, pues perjudica al trabajador". Con todo, el 92,5% ha acudido al trabajo con malestar psicológico por haber tenido un problema de trato y el 76,5% afirma haber tenido problemas para conciliar el sueño en el último año por culpa del trabajo.