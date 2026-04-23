Últimos días para pedir las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abierto hasta el próximo 30 de abril el plazo para acceder a las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual, una línea que en esta convocatoria eleva su cuantía hasta un 44% y fija una dotación global de 1,5 millones de euros. El programa permite cubrir hasta el 80% de la renta mensual, con un máximo general de 750 euros.

La convocatoria, dirigida a personas con dificultades económicas para afrontar el pago del alquiler, incorpora cambios en los umbrales de acceso y en los límites de renta con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios. Según explicó el concejal de Vivienda, Mauricio Roque, estas ayudas buscan “atender a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, previniendo la exclusión residencial y evitando la pérdida de la vivienda”.

Requisitos y límites económicos

Uno de los principales ajustes en las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual en Las Palmas de Gran Canaria afecta al nivel de ingresos. El umbral para poder solicitar la ayuda se sitúa ahora en 2,5 veces el IPREM, lo que amplía el espectro de potenciales solicitantes respecto a convocatorias anteriores.

En paralelo, el límite de la renta mensual subvencionable se fija en 750 euros con carácter general, aunque puede alcanzar los 900 euros en casos específicos, como familias numerosas o personas con movilidad reducida que necesiten una vivienda adaptada.

Para optar a la ayuda es necesario estar empadronado y residir en el municipio al menos dos años antes de la solicitud, además de figurar como titular del contrato de arrendamiento.

Duración y cobertura de la ayuda

La subvención se concede inicialmente por un periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses. En situaciones de “extrema necesidad acreditada”, el apoyo puede extenderse hasta los 36 meses.

Además de la cobertura del alquiler habitual, la convocatoria contempla también el apoyo a necesidades de alojamiento temporal en supuestos debidamente justificados, lo que introduce un margen de intervención en contextos de urgencia residencial.

Cómo presentar la solicitud

Las solicitudes pueden tramitarse por dos vías: de forma telemática, a través de la sede electrónica municipal, o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento. El plazo ordinario permanece abierto hasta el 30 de abril.

Fuera de ese calendario, el Ayuntamiento prevé la posibilidad de tramitar ayudas durante todo el año en casos de urgencia, siempre que se justifique la situación.

La información detallada sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en la web municipal, donde también se canaliza la presentación electrónica de solicitudes.