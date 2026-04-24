Cortes de tráfico en Guanarteme por asfaltado este fin de semana: estos son los horarios y las calles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha iniciado los trabajos de repavimentación en el barrio de Guanarteme, con el objetivo de mejorar el estado de las calzadas y la seguridad vial. Estas intervenciones se llevarán a cabo en horario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, para minimizar las afecciones a la circulación en una zona con alta intensidad de tráfico durante el día.

Los trabajos comenzarán este domingo, 26 de abril, en el entorno de la carretera del Rincón, en su extremo norte, desde el ramal de la GC-2 que da acceso a la misma. También se incluye la repavimentación de la calle Guarela y la glorieta con el monumento al aeroplano Blériot XI.

Tras esta fase, las actuaciones avanzarán a otras vías del barrio, como la avenida Príncipe de Asturias, la glorieta de la Aviación, la calle Numancia (en el tramo entre Covadonga y Pavía) y la calle Castillejos.

Durante los trabajos, se establecerán cortes de tráfico en los tramos afectados, y se habilitarán itinerarios alternativos para garantizar el acceso a las viviendas y garajes. Esta planificación, según explicó el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, busca compatibilizar las obras con la actividad diaria del barrio, priorizando la seguridad de los vecinos y conductores y reduciendo las molestias generadas.

Plan de Asfaltado

La repavimentación en Guanarteme forma parte de un proyecto más amplio que afecta a una veintena de calles del barrio, muchas de las cuales no han recibido una intervención integral en décadas. La renovación del pavimento mejorará tanto la seguridad vial como la calidad del espacio urbano en esta zona de la ciudad.

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de mayor envergadura que incluye también actuaciones en los barrios de Escaleritas y Alcaravaneras, con una inversión total de 2,89 millones de euros destinados a la mejora del viario en distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria.

El Plan de Asfaltado 2024–2031 prevé una inversión de 40 millones de euros para renovar el pavimento en 474 calles del municipio. Este plan responde a las necesidades acumuladas durante años y busca avanzar en la modernización de la red viaria de la ciudad.