Fimar 2026 abre nuevas oportunidades de colaboración entre Canarias y Martinica
La isla francesa se convierte en el primer territorio invitado no atlántico para impulsar la economía azul y la cooperación entre regiones ultraperiféricas
La Feria Internacional del Mar, conocida como Fimar, celebra este año su 15ª edición con la participación especial de Martinica como territorio invitado. Este evento, que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en el muelle Sanapú, en el Puerto de Las Palmas, extiende por primera vez su enfoque más allá del Atlántico, incorporando a esta región francesa de ultramar. En ediciones anteriores, el protagonismo de la feria había sido para ciudades vinculadas al mar en el entorno atlántico, pero en 2026 se destaca la colaboración con Martinica, lo que abre una nueva perspectiva de cooperación entre territorios insulares.
La elección de Martinica como territorio invitado responde a su fuerte vínculo con la economía azul. Esta región caribeña, con una superficie marítima que dobla el tamaño de su territorio, enfrenta el desafío de aprovechar sus recursos marinos de forma sostenible. Temas como la conservación de los arrecifes de coral, el impulso de las energías renovables, y el desarrollo de un turismo sostenible son algunas de las prioridades de Martinica. Además, la isla se enfrenta a los retos del cambio climático, lo que hace que la economía basada en el mar sea una opción clave para su desarrollo futuro.
Un enfoque sostenible en la exposición
El evento no solo se centrará en la exposición de las últimas tendencias en la náutica, la moda, y la navegación deportiva, sino también en promover la cooperación entre las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Estos territorios, que incluyen Canarias, Azores, Madeira, y Martinica, compartirán sus experiencias y avances en el ámbito de la economía azul, impulsando la innovación marina y la cooperación atlántica en un marco sostenible.
El proyecto Twinned by Stars: colaboración y protección de la biodiversidad
Este año, Fimar también pone de relieve la importancia de iniciativas como el proyecto Twinned by Stars, que busca fortalecer la competitividad del turismo marítimo en las RUP, al mismo tiempo que promueve la protección de la biodiversidad marina y el astroturismo. La colaboración entre Gran Canaria y Martinica en este ámbito será un punto clave de la feria, resaltando cómo el mar y el cielo pueden convertirse en ejes para el desarrollo sostenible.
Los asistentes podrán disfrutar de un programa variado, que incluye exhibiciones en el agua, competiciones, visitas guiadas, y actividades gastronómicas y familiares. Además, se mantiene abierta la inscripción para expositores, lo que permite que más actores del sector marino y marítimo se sumen a esta cita anual.
Fimar como plataforma de sostenibilidad y cooperación
Con una agenda cargada de actividades y debates sobre sostenibilidad y cooperación internacional, la Feria Internacional del Mar de este año promete ser una plataforma clave para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la economía azul en el Atlántico.
Fimar aún mantiene abierto el plazo para la inscripción de expositores.
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario
- Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Entradas para la UD Las Palmas, el CB Gran Canaria y el CV Guaguas a cambio de compartir tus recuerdos de Guanarteme