Fimar 2026 abre nuevas oportunidades de colaboración entre Canarias y Martinica

La Feria Internacional del Mar, conocida como Fimar, celebra este año su 15ª edición con la participación especial de Martinica como territorio invitado. Este evento, que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en el muelle Sanapú, en el Puerto de Las Palmas, extiende por primera vez su enfoque más allá del Atlántico, incorporando a esta región francesa de ultramar. En ediciones anteriores, el protagonismo de la feria había sido para ciudades vinculadas al mar en el entorno atlántico, pero en 2026 se destaca la colaboración con Martinica, lo que abre una nueva perspectiva de cooperación entre territorios insulares.

La elección de Martinica como territorio invitado responde a su fuerte vínculo con la economía azul. Esta región caribeña, con una superficie marítima que dobla el tamaño de su territorio, enfrenta el desafío de aprovechar sus recursos marinos de forma sostenible. Temas como la conservación de los arrecifes de coral, el impulso de las energías renovables, y el desarrollo de un turismo sostenible son algunas de las prioridades de Martinica. Además, la isla se enfrenta a los retos del cambio climático, lo que hace que la economía basada en el mar sea una opción clave para su desarrollo futuro.

Un enfoque sostenible en la exposición

El evento no solo se centrará en la exposición de las últimas tendencias en la náutica, la moda, y la navegación deportiva, sino también en promover la cooperación entre las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Estos territorios, que incluyen Canarias, Azores, Madeira, y Martinica, compartirán sus experiencias y avances en el ámbito de la economía azul, impulsando la innovación marina y la cooperación atlántica en un marco sostenible.

El proyecto Twinned by Stars: colaboración y protección de la biodiversidad

Martinica / Julia Volk

Este año, Fimar también pone de relieve la importancia de iniciativas como el proyecto Twinned by Stars, que busca fortalecer la competitividad del turismo marítimo en las RUP, al mismo tiempo que promueve la protección de la biodiversidad marina y el astroturismo. La colaboración entre Gran Canaria y Martinica en este ámbito será un punto clave de la feria, resaltando cómo el mar y el cielo pueden convertirse en ejes para el desarrollo sostenible.

Los asistentes podrán disfrutar de un programa variado, que incluye exhibiciones en el agua, competiciones, visitas guiadas, y actividades gastronómicas y familiares. Además, se mantiene abierta la inscripción para expositores, lo que permite que más actores del sector marino y marítimo se sumen a esta cita anual.

Fimar como plataforma de sostenibilidad y cooperación

Con una agenda cargada de actividades y debates sobre sostenibilidad y cooperación internacional, la Feria Internacional del Mar de este año promete ser una plataforma clave para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la economía azul en el Atlántico.

Fimar aún mantiene abierto el plazo para la inscripción de expositores.