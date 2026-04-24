Josué Íñiguez: "Bomberos tiene un problema estructural que el servicio arrastra desde hace décadas"

El conflicto laboral de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria centró una vez más parte del debate del Pleno. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, reconoció que existe "un problema estructural que el servicio arrastra desde hace décadas" en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) y que por ello encargaron un informe extenso, el cual ha concluido que el cuerpo está tensionado y que no puede cubrir bien toda la ciudad. El edil, quien compareció a petición del PP, recalcó que van a "seguir dotando [a los bomberos] de las herramientas necesarias para cumplir con el servicio a la ciudadanía".

El concejal puntualizó que durante su gestión -lleva en el cargo desde 2019-, el cuerpo ha recibido "la mayor inversión de su historia". Íñiguez destacó que durante los últimos años se ha producido la primera incorporación de altos mandos y de una jerarquía y la primera promoción interna del cuerpo. No obstante, reconoció que "estos avances no han sido suficientes". De ahí que decidieran "someter" al servicio a una evaluación "para garantizar un servicio eficaz y eliminar dinámicas".

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

El informe, elaborado por una unidad de psicología y neuropsicología empresarial, dictaminó que existe tensión en el seno del cuerpo y una victimización de las relaciones. Según este, el déficit de personal en la plantilla y en los mandos y de materiales impide cubrir los cinco distritos de la ciudad en un tiempo de 10 minutos como criterio general de actuación. El cuerpo cuenta en estos momentos con 135 funcionarios, cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022 estipula que debe contar con 179. Están vacantes los puestos de oficial y suboficial.

Recursos Humanos tomará medidas contra los agentes que no acudieron a su puesto durante Therese

Íñiguez indicó en su intervención de este viernes que con la plantilla actual, "en un escenario teórico" cuentan "con la capacidad suficiente" para cubrir el servicio. En cualquier caso, hizo hincapié, a modo de autocrítica, en haberse sometido "a un tercero" para analizar el cuerpo. "Planteamos con seriedad un debate para hacer coincidir los intereses de la ciudadanía y un buen clima laboral", subrayó. Además, apuntó que solo el año pasado mantuvo 42 reuniones con la representación sindical.

El análisis psicológico relata que se ha producido en el seno del servicio un choque entre una organización que era informal antiguamente y los nuevos mandos, algo que se ha traducido en el actual clima de tensión laboral. Por su parte, el edil del PP Ignacio García Marina acusó al titular de Seguridad de hacer "cero autocrítica". Íñiguez defendió el encargo del informe en ese sentido al someterse a un tercero y la alcaldesa afeó que los populares mezclaran esta situación con la de un grupo de agentes que desistieron de sus funciones durante la borrasca Therese.

En este sentido, Íñiguez anunció que Recursos Humanos tomará medidas contra estos agentes por haber estado disponibles durante una alerta, algo que es "de obligación legal", según apuntó Carolina Darias en su intervención. "En una situación de emergencia los efectivos disponibles son todos y los activamos", subrayó, "nuestros bomberos conocen bien sus obligaciones; y, no obstante, un grupo de personas decidió no acudir y desatender indicaciones".