Mesa y López se convierte en un estudio creativo con una nueva edición de su Concurso Fotográfico

El Concurso Fotográfico de la Asociación Zona Mesa y López celebra su 20 edición este sábado 25 de abril con un récord de participación. Este evento, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario cultural de Las Palmas de Gran Canaria, reunirá a más de 200 participantes de diversas edades y orígenes, desde niños de 5 años hasta adultos de 80.

Los concursantes provienen de diferentes países, como Alemania, Italia, Ucrania, Chile y Cuba, así como de diversas localidades de la isla de Gran Canaria y Tenerife.

Itinerario de la jornada

A partir de las 9:30 horas, los participantes comenzarán a recorrer la Rambla de Mesa y López, transformada en un estudio fotográfico al aire libre donde dar rienda suelta a la creatividad.

A las 10:30 horas se dará inicio al concurso con el primer tema sorpresa del día, marcando el comienzo de un evento frenético que desafiará la creatividad y la rapidez de los concursantes. Cada 30 minutos, una sirena anunciará un nuevo tema, mientras los fotógrafos capturan imágenes de la vida cotidiana y la ciudad.

Premio y exposición pública

El certamen contará con una dotación de 4.700 euros en premios, distribuidos entre las categorías adulta, juvenil e infantil. Los ganadores recibirán premios en efectivo, además de un curso de fotografía ofrecido por Duke Fotografía. En total, se reconocerán las mejores series fotográficas y las mejores imágenes individuales de cada uno de los seis temas propuestos.

La jornada culminará con una exposición pública de las mejores fotografías el 9 de mayo, fecha en la que también se celebrará la entrega de premios. Este evento refuerza el vínculo entre la cultura, el comercio y la ciudadanía, siendo un escaparate para el talento y la creatividad local.