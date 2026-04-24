Mesa y López se convierte en un estudio creativo con una nueva edición de su Concurso Fotográfico
La Asociación Zona Mesa y López celebra la vigésima edición de su concurso fotográfico con una cifra récord de más de 200 participantes de todas las edades y nacionalidades
El Concurso Fotográfico de la Asociación Zona Mesa y López celebra su 20 edición este sábado 25 de abril con un récord de participación. Este evento, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario cultural de Las Palmas de Gran Canaria, reunirá a más de 200 participantes de diversas edades y orígenes, desde niños de 5 años hasta adultos de 80.
Los concursantes provienen de diferentes países, como Alemania, Italia, Ucrania, Chile y Cuba, así como de diversas localidades de la isla de Gran Canaria y Tenerife.
Itinerario de la jornada
A partir de las 9:30 horas, los participantes comenzarán a recorrer la Rambla de Mesa y López, transformada en un estudio fotográfico al aire libre donde dar rienda suelta a la creatividad.
A las 10:30 horas se dará inicio al concurso con el primer tema sorpresa del día, marcando el comienzo de un evento frenético que desafiará la creatividad y la rapidez de los concursantes. Cada 30 minutos, una sirena anunciará un nuevo tema, mientras los fotógrafos capturan imágenes de la vida cotidiana y la ciudad.
Premio y exposición pública
El certamen contará con una dotación de 4.700 euros en premios, distribuidos entre las categorías adulta, juvenil e infantil. Los ganadores recibirán premios en efectivo, además de un curso de fotografía ofrecido por Duke Fotografía. En total, se reconocerán las mejores series fotográficas y las mejores imágenes individuales de cada uno de los seis temas propuestos.
La jornada culminará con una exposición pública de las mejores fotografías el 9 de mayo, fecha en la que también se celebrará la entrega de premios. Este evento refuerza el vínculo entre la cultura, el comercio y la ciudadanía, siendo un escaparate para el talento y la creatividad local.
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
- La Guardia Civil desmantela una urbanización ilegal en suelo protegido en Telde y paraliza nueve construcciones
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario
- Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias