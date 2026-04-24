Las Palmas de Gran Canaria regulará a los artistas callejeros para evitar conflictos

Las Palmas de Gran Canaria contará con una ordenanza para músicos y artistas callejeros. La normativa, anunciada por el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, en el pleno celebrado este viernes, tiene como objetivo compatibilizar el ocio con el descanso vecinal o combatir la competencia desleal mediante el establecimiento de franjas horarias y zonas adecuadas para esta actividad.

Íñiguez desveló el proyecto de ordenanza, que será elevado al consejo sectorial de Cultura, a raíz de una moción de Coalición Canaria (CC) que proponía esto mismo. Durante el debate intervino Rita Vera González, vecina de La Puntilla, uno de los puntos calientes de la ciudad donde la convivencia entre vecinos, negocios y artistas callejeros está generando problemas.

Un auténtico infierno en La Puntilla

Esta vecina describió un auténtico infierno: "Tengo depresión, ansiedad, vivir todo el día con música, no es justo, no se puede vivir". Apuntó que esta debe ser una ciudad viva, "pero con un control, no con esta tortura"; y destacó que hasta "le roban las propinas a los camareros". La alcaldesa tendió la mano y afirmó que buscarán reforzar la presencia policial en la zona.

El concejal del área subrayó que "regular no es prohibir". La idea con esta ordenanza será "ofrecer certezas a los vecinos". Para ello, la normativa planteará en qué espacios será idóneo permitir esta actividad y establecer franjas horarias. Incluso, habló de un "proceso de selección abierto y transparente" con el que darle un reconocimiento a los artistas callejeros.

"Dignificarles es protegerles frente a conflictos por el ruido o por competencia desleal", matizó el concejal. Este invitó a "mejorar la conviviencia, no hay cultura sin ella, queremos una ciudad viva pero también donde se pueda descansar". El edil anunció que habrá un proceso de participación en el que invitó al portavoz de CC, David Suárez, a contriburi con ideas.

Suárez destacó la necesidad de encontrar una solución a estos "conflictos" que se han producido entre vecinos y artistas y a elaborar un censo de actividades artísticas en la vía pública. Por su parte, la edil del PP Olga Palacios incitó a resolver los problemas que existen actualmente, haciendo hincapié en las trifulcas que se han producido en La Puntilla recientemente.