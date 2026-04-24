Las Palmas de Gran Canaria reprograma el Fdcan con nuevas inversiones para 2026 y 2027

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ratificado, en su sesión ordinaria del mes de abril, la modificación del programa del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2023-2027, centrada en las anualidades 2026 y 2027. Este ajuste, según explicó el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, tiene como objetivo adaptar la ejecución de las obras a los requisitos financieros establecidos, lo que permite reordenar las actuaciones y ajustar los plazos de ejecución.

En el marco de esta reprogramación, se destinarán 13,9 millones de euros por año para las anualidades de 2026 y 2027, repartidos en diversas líneas de actuación que abarcan la mejora de la red viaria, la transformación urbana, la recuperación de espacios públicos y naturales, y el fomento de equipamientos culturales y de cohesión social.

El Fdcan es un instrumento flexible de financiación que facilita la reprogramación de los proyectos en función del grado de ejecución de las obras, ajustándose a cambios como bajas en las licitaciones o modificaciones en los plazos previstos. La reprogramación, en ningún caso, implica la cancelación de los proyectos, sino que asegura que aquellos que no se puedan financiar a través de él continuarán su desarrollo mediante otros fondos.

Obras proyectadas

Dentro del área de infraestructuras de transporte y red viaria, se contempla la transformación de la carretera de Almatriche entre la GC-310 y Fuentes Morales, con una asignación de 2.490.202,08 euros en 2026 y 407.336,52 euros en 2027.De igual manera, se prevé la transformación de la Carretera del Norte con una inversión de 2.532.452,93 euros en 2026 y 1.835.040,30 euros en 2027.

En cuanto a la movilidad urbana, se destaca la restitución de la conexión de la calle Nicolás Estévanez con la calle Simón Bolívar y el acceso a la GC-1, que contará con 221.492,79 euros en 2026, así como el proyecto de zonas de estancia en Mesa y López, entre la calle Galicia y la Plaza de España, con una asignación de 276.753,51 euros para ese mismo año.

El programa también contempla la creación de nuevos espacios públicos y la restauración de patrimonio. Así, se prevé la construcción del Parque Urbano de Santa Catalina-Muelle Sanapú, con una inversión de 3.781.701,00 euros en 2027. Además, se destinarán 1.775.000,00 euros en 2026 y 2.444.641,81 euros en 2027 a la rehabilitación del conjunto arquitectónico del Pueblo Canario, junto a otras intervenciones en bienes de interés cultural.

Otro de los proyectos es el desarrollo de una red de miradores que pondrán en valor enclaves históricos y arqueológicos, con una inversión de 872.551,71 euros en 2026 y 612.448,29 euros en 2027. En el ámbito de la sostenibilidad, el Fdcan incluye proyectos de transición ecológica, como la renaturalización de entornos urbanos e infraestructuras verdes, con 902.082,54 euros asignados para 2026. Además, la recuperación de ecosistemas naturales periurbanos y humedales, con una inversión de 2.109.211,02 euros en 2026 y 3.967.865,36 euros en 2027.