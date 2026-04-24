La primera edición de los Premios Asoclub reconoce la excelencia deportiva, cultural y asociativa en Gran Canaria

La Asociación de Clubes Cívico-Culturales y Deportivos de Gran Canaria lanza la primera edición de los Premios Asoclub 2026, una iniciativa que pretende reconocer la excelencia cultural y deportiva en la Isla. El presidente de Asoclub, Juan José Benítez de Lugo y Massieu, anunció este viernes en Las Palmas de Gran Canaria los nombres de los tres premiados: Nancy Fabiola Herrera, con el mérito cultural, Rafael Cabrera Bello, con el mérito deportivo, y Charter 100 Canarias, con el mérito asociativo.

Este homenaje, cuyo acto de entrega tendrá lugar el 14 de mayo, "nace con el deseo de tener continuidad" para contribuir a la promoción de las iniciativas deportivas y culturales en Gran Canaria, tal y como explicó el presidente de Asoclub. Asimismo, presentó la estatuilla que será otorgada a los premiados y que ha sido diseñada especialmente para esta edición por el equipo creativo PSJM, integrado por Cynthia Viera y Pablo San José.

Imagen de la estatuilla de frente / LP/DLP

El diseño de la estatuilla

Los artistas desgranaron las características de la pieza acabada en bronce, que pretende simbolizar "la unión de las personas con objetivos culturales, deportivos y educativos". Para crear la escultura, Viera y San José partieron de varias líneas de investigación y creación. Una de ellas es el "nuevo indigenismo" desde la perspectiva canaria, que busca fusionar técnicas tradicionales con tecnologías contemporáneas como los visionados 3D o la Inteligencia Artificial. De este modo, en un mismo proceso se fusionan las metodologías digitales y artesanales.

La culminación de su trabajo es un rostro que representa "la confluencia de genotipos europeos y africanos" cuyo objetivo es celebrar "la unión y de la relación armoniosa de ideas", en línea con los valores de la asociación. "La pieza remite, a través de sus formas, a la tradición moderna del arte grancanario. La obra evoca tanto al realismo sintético de Felo Monzón como a la geometría femenina de Jane Millares o a la síntesis geométrica sinuosa y poderosa de Martín Chirino", detallaron.

Imagen de la estatuilla ladeada / LP/DLP

Nancy Fabiola Herrera

El jurado de los premios designó a los homenajeados de forma unánime, teniendo en cuenta su extenso currículum y aportaciones a cada uno de sus sectores. Nancy Fabiola Herrera (1968) es una destacada mezzosoprano lírica reconocida en el ámbito internacional por sus 30 años de recorrido profesional. Hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera, como el Plácido Domingo Award 2010 o un galardón otorgado por la revista Operalia, en 2018, en honor a su trayectoria.

Algunos de sus hitos más destacables son su papel protagonista en la obra Carmen, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, así como en el Royal Opera House de Londres, entre muchos otros éxitos que la han llevado a escenarios de México, China, Japón, Puerto Rico o Francia, entre otros países.

Rafael Cabrera Bello

El premiado con el mérito deportivo, Rafael Cabrera Bello, es uno de los golfistas españoles más destacados de las últimas décadas. Entre sus muchas victorias se incluyen el Austrian Golf Open (2009), el Dubai Desert Classic (2012), el Scottish Open (2017) o el Open de España (2021). También quedó en quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el cuarto puesto de The Open Championship 2017.

Cabrera ha tenido una destacable proyección internacional, manteniéndose durante varias temporadas entre los 50 mejores jugadores del ranking mundial. Además, compaginó su actividad deportiva con el impulso al golf de base y su promoción entre la juventud.

Carter 100 Canarias

Por último, la asociación sin ánimo de lucro Charter 100 Canarias ha sido reconocida por su labor en la promoción del compromiso cívico, la participación ciudadana, el emprendimiento y las redes de cooperación. Está integrada por mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras cuya misión es avanzar hacia una igualdad y equidad reales.

Entre sus múltiples líneas de actuación se encuentra la implementación de un programa de becas para la movilidad interuniversitaria y entre centros de investigación, además de la organización de galas solidarias y culturales.

Asoclub

Asoclub está integrada por 14 entidades culturales y deportivas de gran relevancia en la isla de Gran Canaria: el Club Natación Metropole, el Real Club Náutico, el Real Club de Tenis, el Real Club Victoria, Amigos Canarios de la Ópera, el Real Club de Golf, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Escuela Luján Pérez, el Foro Canarias, la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos y el Gabinete Literario.