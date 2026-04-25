Artemis Casañas, policía portuario y sindicalista: "Pedimos que se nos incluya en las armas para los funcionarios especialmente habilitados y la licencia de armas de fuego"

La Policía Portuaria del Puerto de Las Palmas está en pie de lucha para exigir mejoras en su equipamiento y condiciones laborales. El secretario del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, sección Policía Portuaria, Artemis Casañas Rodríguez, detalla las dificultades que enfrentan al no contar con los medios adecuados para llevar a cabo su labor y critica la falta de avances en sus derechos laborales.

La Policía Portuaria de Las Palmas está movilizándose para exigir mejoras, entre las que se encuentra la dotación de defensas.

Hace poco se retiraron los medios de defensa que ya llevábamos, que es la defensa extensible, conocida como porra, por un incidente que hubo en Arrecife y una interpretación que hizo la Intervención de Armas a la Guardia Civil. Desde entonces estamos haciendo una serie de reivindicaciones para solicitar que se nos recoja en el Reglamento de Armas la dotación que creemos que debemos llevar para poder realizar nuestras funciones.

¿Qué pasó en Arrecife?

Hubo un incidente con un policía local sobre una interpretación que hacen de que ellos son los competentes para actuar dentro del Puerto, cuando la Ley de Puertos, a nuestro juicio, lo deja claro. El policía local retiró la defensa extensible a un agente de la policía portuaria bajo amenaza de denunciarlo y llevárselo detenido, y todo esto ha terminado en Delegación del Gobierno y han tenido que mediar las administraciones.

¿La Policía Portuaria es un cuerpo de seguridad equiparable a un guardia civil o un policía local? ¿Tienen la misma formación?

Son administraciones diferentes; ellos pertenecen al Ministerio del Interior y nosotros al de Transporte, pero tenemos la formación en seguridad y en intervención policial. Nosotros somos un cuerpo que se oposita como cualquier otro y recibimos unos planes de formación que son mejorables, evidentemente, y siempre lo estamos demandando, pero lo que no se puede trabajar es sin medios. Somos agentes de la autoridad de las llamadas policías especiales o administrativas. Entre nuestras funciones, por ley, está la seguridad del Puerto, de las instalaciones, de los usuarios y hacemos la custodia de los cruceros a través del Plan de Protección de Buques, que es un plan para evitar actos terroristas. Y aparte, tenemos la obligación de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Artemis Casañas Rodríguez, policía portuario y sindicalista / José Carlos Guerra

Son los primeros en llegar.

Cada vez que se comete cualquier incidente o delito dentro del Puerto, la Policía Portuaria es la primera en llegar en el 90% de los casos, hace todas las intervenciones y luego deriva al cuerpo competente, según la materia que sea.

¿Suceden muchas cosas dentro del Puerto?

El puerto es una ciudad y suceden más cosas que en pequeñas localidades. Tiene un volumen enorme de tráfico de vehículos y se han ido abriendo también a la ciudad, con fenómenos que antes no eran tan habituales en estos entornos como discotecas o centros comerciales. Esto supone una interacción con la ciudadanía y no solo tenemos que colaborar el resto de policía, sino que nos encontramos hechos que habitualmente no se encuentran en puertos.

Hubo una época en la que se hablaba mucho de los conflictos entre tripulaciones, ¿continúan?

Hay tripulaciones de todas las nacionalidades con las circunstancias que eso conlleva. A veces van ebrios y en los bares se producen altercados, incluso con armas blancas. También hay zonas de infraestructuras críticas, como la de cruceros, con el problema de los carteristas y aunque no suelen ser robos violentos, sí hay muchísimo hurto.

¿Hay falta de seguridad para los cruceristas en esta zona?

No, creo que es un puerto bastante seguro, pero es un problema inherente de todas las zonas turísticas y, de hecho, tenemos una muy buena colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene unidades de paisano y ya prácticamente tenemos identificadas a las personas que son y nos avisamos para hacerles seguimientos. Se dan menos del 80% de los hurtos que se podrían producir si no tuviéramos este tipo de trabajo.

Además, de las defensas, ¿qué más reivindican?

Se está debatiendo la modificación de la Ley de Puertos y estamos aprovechando para poner sobre la mesa todo tipo de reivindicaciones. Estuve hace poco en el Congreso de los Diputados y presentamos a través del grupo popular unas enmiendas al Senado para tres pilares fundamentales. El primero es que somos personal laboral aunque somos agentes de la autoridad y pedimos la conversión a funcionarios. La segunda, son los medios de protección y luego, las jubilaciones anticipadas como colectivo de riesgos, igual que las otras policías. Aparte, pedimos la modificación de reglamento de armas para que se incluya un apartado específico que nombre a las policías especiales.

¿Piden armas de fuego?

Pedimos que se nos incluya en las armas habilitadas para los funcionarios especialmente habilitados y la licencia de armas de fuego, que ya tenemos un posicionamiento favorable de Intervención de Armas y nos ha dicho que podemos portar la clase C, pero no nadie da el paso.

También se está negociando el convenio colectivo, ¿es así?

Como sindicato todavía no estamos en esa mesa, pero sí vamos a elevar una serie de propuestas, entre ellos, que la Policía Portuaria se ha quedado muy atrás en tanto en derechos laborales tanto de jornada como de salario. Cuando entré en 2005, opositaban guardias civiles porque se cobraba más y se trabajaba menos, pero ahora es al revés y nos hemos quedado muy atrás.