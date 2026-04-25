A Hoya Andrea le crecen alas: las nuevas plantas y la lluvia llenan de mariposas el primer tramo del Corredor Verde de la ciudad

En todo el tiempo que lleva viviendo en Hoya Andrea, unos 11 años, Marcos Barreto no había visto tantas mariposas juntas y está tan encantado que ayer estuvo grabando vídeos para sus familiares mientras recorría el recién inaugurado tramo del Corredor Verde de Las Palmas de Gran Canaria junto a Thor, un pequeño lulú de pomerania que no se separaba de su lado.

La renaturalización de este espacio que bordea una urbanización de viviendas, sumado a las últimas lluvias, ha contribuido a que el espacio se llene de pequeñas alas blancas entre las que se colaban las llamativas mariposas monarca. «Además, acabo de ver en un panel informativo que hay hoteles para insectos y me sorprendió», añadió este vecino.

En líneas generales, a Marcos le gusta el proyecto, aunque cree que «no lo han acabado bien». A su juicio, algunos remates como la unión del nuevo espacio con el parque que ya existía «parece que lo hicieron a las carreras». No obstante, está feliz de contar con un lugar como este cerca de su casa y confía en que la gente sepa cuidarlo.

Un nuevo espacio para caminar

En el tramo colindante a la carretera principal, el sonido de los coches es amortiguado un poco por el canto de los pájaros, pero en la parte alta, el silencio y el piar se alternan ofreciendo un remanso para el disfrute. Allí estaba Mary Nieves, una vecina de 76 años a quien la intervención realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le está haciendo más cómodas y entretenidas las caminatas que hace por la zona varias veces a la semana. Solo tiene una queja: «siempre hay alguien que deja tirado un papel».

Corredor Verde - Hoya Andrea / Andrés Cruz

Los 22.0000 metros cuadrados que conforman esta primera actuación han sido transformados con escalones de madera integrados para salvar las diferentes alturas, casas de pájaros, paneles, dos estructuras diseñadas para albergar insectos como escarabajos, las moscas, las mariposas, las abejas, las hormigas, las avispas y las polillas y la plantación de 490 plantas endémicas como tarajales, sabinas, barbusanos, guaydiles, dragos, palosangre y tajinastes, entre otros.

Un pulmón verde para Hoya Andrea

De esta manera, la urbanización de Hoya Andrea ha quedado envuelta por un gran pulmón verde que anima a los vecinos a salir a disfrutar de la naturaleza y compartir. Así lo cree Haridian Rodríguez, que considera que las zonas naturales se han aprovechado bien colocando «bastantes bancos por la parte de arriba para que las personas mayores puedan caminar y sentarse a descansar. Además, destaca la diversidad de la vegetación irán creciendo con el paso del tiempo haciendo el lugar más frondoso.

La alegría no es solo para los vecinos; la inauguración de este espacio hace apenas unos días ha captado la atención de personas de otros lugares de la ciudad, como Gemma García Ojeda y Jaime Ortega, un matrimonio de Las Torres que vio imágenes en una de las redes sociales y no dudaron en acercarse a conocer el nuevo espacio y descansar luego en uno de los bancos colocados en el sendero. Aseguran que son aficionados a los espacios verdes «donde la gente pueda caminar tranquila sin problemas de tráfico» y se suman a la petición de todos los que ayer se acercaban a este lugar renaturalizado para que se cuide.

Una mariposa monarca en el tramo del Corredor Verde de Las Palmas de Gran Canaria que transcurre por Hoya Andrea / Andrés Cruz

Caminos más seguros

Pero no solo ha supuesto una mejora para los amantes de los paseos en la naturaleza, puesto que esta intervención ha mejorado la seguridad de los caminos, tal como constata Ibeisi Alfonso, que visita a su hermana que vive en este barrio capitalino y afirma que el camino antes estaba lleno de tierra y resbalaba, y ahora es más cómodo y más atractivo.

Un corredor de 12 kilómetros

El proyecto del Corredor Verde está previsto que recorra los barrios de Tamaraceite, Hoya Andrea, Los Tarahales, Siete Palmas, Las Torres, El Pilar, Barrio del Atlántico, La Minilla y Escaleritas, un sendero 12 kilómetros de longitud y una superficie total de 459.016 metros cuadrados que se convertirán en un oasis para la ciudadanía y favorecerá la educación medioambiental a través de los panales que explican la flora y la fauna de la zona.