La playa de Las Canteras revalida la Q de Calidad Turística y refuerza su modelo de gestión sostenible

La Playa de Las Canteras ha renovado un año más sus principales certificaciones, consolidándose como uno de los espacios litorales mejor valorados del archipiélago. Tras superar las auditorías realizadas durante el mes de abril por la entidad independiente OCA Global, el arenal capitalino mantiene los distintivos que avalan su calidad turística, gestión ambiental y accesibilidad universal.

El proceso ha confirmado el cumplimiento de estándares internacionales que regulan tanto los servicios como la conservación del entorno. Entre ellos se encuentran la norma UNE-ISO 13009:2016, vinculada a la Q de Calidad Turística; la ISO 14001:2015, centrada en la gestión ambiental; y la UNE 170001-2:2007, que garantiza la accesibilidad para todas las personas.

Servicios accesibles y respeto al entorno

Desde el área municipal Ciudad de Mar, responsable de la gestión del litoral, se destaca que estos reconocimientos reflejan un trabajo constante durante todo el año. El concejal Pedro Quevedo subrayó que la playa ofrece garantías tanto para residentes como para visitantes, con servicios operativos los 365 días.

Uno de los aspectos más valorados en la auditoría es el equilibrio entre el uso turístico y la conservación ambiental. Las certificaciones garantizan que las actividades que se desarrollan en la playa se realizan bajo estrictos controles de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.

El informe de la certificadora independiente destaca la implicación del área de Ciudad de Mar en la mejora continua y la planificación de las certificaciones sostenibles

Además, se pone el foco en la accesibilidad, con servicios adaptados como el baño asistido, zonas de sombra, aseos accesibles y dispositivos de salvamento. Estas medidas permiten que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, pueda disfrutar del espacio en igualdad de condiciones.

Innovaciones y mejoras destacadas

El informe correspondiente a 2026 recoge varios avances en la gestión de la playa. Entre ellos, destaca la eficacia del programa municipal “Cuida tu ciudad”, orientado a mejorar la comunicación con la ciudadanía y la resolución de incidencias.

También se valora la incorporación de equipos Corpusl en el puesto de salvamento central, que permiten realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), reforzando la seguridad en la zona de baño.

Vista de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

En el ámbito ambiental, se ha implementado la sustitución del gel por espuma en los balnearios, una medida que contribuye a reducir el consumo de agua y minimizar el impacto ambiental.

Próximos objetivos

El Ayuntamiento ya trabaja en ampliar este modelo de calidad a otros espacios del litoral, como la Playa de Las Alcaravaneras, para la que se prevé solicitar la certificación de Q de Calidad Turística.

Además, está previsto que a finales de 2026 se opte a un nuevo reconocimiento: la “S de Sostenibilidad Turística”, también promovida por el ICTES. Este sello evalúa aspectos relacionados con el compromiso ambiental, la responsabilidad social y el desarrollo económico local, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Naciones Unidas.