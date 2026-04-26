Más de 500 personas se suman a la caminata solidaria Magic Line San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria acogió este domingo una nueva edición de la caminata solidaria Magic Line San Juan de Dios, que logró reunir a más de 500 participantes. La iniciativa recorrió diferentes puntos de la ciudad con un objetivo claro: visibilizar la inclusión social y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Organizada por San Juan de Dios, esta actividad se caracteriza por su carácter accesible y no competitivo, lo que permite la participación de personas con distintas discapacidades.

La iniciativa forma parte de una red de eventos solidarios que se celebran desde hace 13 años en varias ciudades españolas, consolidándose como una cita destacada dentro del calendario social.

Caminata solidaria Magic Line San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Salida desde la zona del Teatro Pérez Galdós

La jornada comenzó en la plaza Stagno, junto al emblemático Teatro Pérez Galdós, donde los asistentes fueron recibidos con animación y actividades lúdicas. Un ambiente festivo marcó el inicio del evento, con actuaciones de artistas como el clown Rafaelillo, zancudos y malabaristas, que acompañaron la llegada de los equipos inscritos previamente.

Los participantes se distribuyeron en dos recorridos adaptados a diferentes niveles: la ruta Doramas, de siete kilómetros, y la ruta Triana, de dos kilómetros. Ambas opciones facilitaron la participación de personas de todas las edades y condiciones físicas.

Actividades durante el recorrido

A lo largo de los itinerarios, la caminata estuvo amenizada por diversas actuaciones que reforzaron el carácter inclusivo y participativo del evento.

Los caminantes pudieron disfrutar de intervenciones de un violinista, un mimo, una batucada, un flashmob y espectáculos de globoflexia, convirtiendo el recorrido en una experiencia dinámica y abierta a la convivencia.

Un cierre musical y mensaje solidario

La jornada concluyó con un concierto de la banda Los Lola, que puso el broche final a una mañana marcada por la participación. Durante la actuación, el gerente de la Ciudad San Juan de Dios, Lorenzo Esma, agradeció la implicación de los asistentes en esta tercera edición celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el lema “Somos lo que compartimos”, la iniciativa busca ir más allá de una simple caminata. Según la organización, todas las donaciones recaudadas a través de la web oficial se destinarán a proyectos sociales que impulsa la entidad.

La Ciudad San Juan de Dios atiende actualmente a cerca de mil personas a través de distintos servicios sociosanitarios. Eventos como la Magic Line contribuyen a financiar estos programas y a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión.