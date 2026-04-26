La comunidad coreana celebra 60 años de su primera llegada al puerto de Las Palmas

La comunidad coreana llegó a las Islas Canaria hace 60 años con el desembarco en el puerto de Las Palmas de sus barcos de pesca de altura. Fue el inicio de una larga y fructífera historia que a día de hoy sigue presente, como sostienen tanto los residentes coreanos como los propios canarios.

Como muestra de esa larga historia el Consulado de la República de Corea en Las Palmas de Gran Canaria celebra este año el 60 Aniversario del vínculo creado entre ambas comunidades.

La celebración será el 9 de mayo en la Plaza de Canarias con un gran festival que se desarrollará con una amplia variedad de actuaciones, actividades típicas del país asiático y gastronomía, todo ello combinando la cultura canaria y la coreana.

Habrá un concurso de K-POP, un fenómeno musical coreano que en los últimos años se ha consolidado como una afición para el público juvenil de las Islas. La cocina coreana también tendrá especial protagonismo con la nueva edición de K-Fish, promoción y venta de productos del mar de Corea. La gastronomía y la música on dos componentes que, junto al creciente interés por aprender y conocer el idioma y la cultura coreana, hace que se refuercen continuamente los lazos entre los dos pueblos hermanados por el mar.

La comunidad coreana se suma a esta celebración del 60 Aniversario con «profundo orgullo, agradecimiento y respeto por la memoria y el trabajo de los marinos llegados a Canarias, que con su inquebrantable esfuerzo contribuyeron a lograr la economía avanzada en Corea, en la segunda mitad del siglo XX», se explica desde la delegación consular en Canarias que promueve la celebración de este aniversario.

Hubo un tiempo en el que el puerto de Las Palmas acogía a más de 250 pesqueros coreanos, cuya actividad de pesca de altura representó una fuente esencial de divisas para Corea. Asimismo, la operatividad de esta flota y la adquisición de suministros supusieron un motor económico para el archipiélago canario.

Pese a que estas actividades pesqueras disminuyeron progresivamente debido a los cambios en el derecho internacional y a las restricciones en los países ribereños de África, permanece en las Islas una comunidad coreana de gran relevancia.

En estos sesenta años de convivencia con la sociedad canaria, noi ha faltado la solidaridad de los coreanos con sectores más desfavorecidos de la sociedad canaria a través de organizaciones como las Damas Coreanas o Exhibiciones de Tae Kwon-Do y Hap Ki-Do del Gimnasio Han Kuk.

El año pasado el Consulado de la República de Corea organizó la instalación de la escultura Greetingman en la Plaza de Canarias como «símbolo de amistad, gratitud, mutua comprensión y colaboración entre las dos comunidades». Con esta figura humana gigante de seis metros, que se inclina en el saludo coreano, «además de agradecer al pueblo canario la generosa acogida, se rinde homenaje a los marinos fallecidos que nunca pudieron regresar a su país de origen», se recuerda desde la de legación coreana.

«La celebración de este 60 Aniversario no solo conmemora una historia construida mano a mano entre canarios y coreanos, sino que aspira a ser una festividad abierta a la participación y el disfrute de toda la ciudadanía», insisten los responsables consulares.

Con el evento Gran Fest del sábado, 9 de mayo, en la Plaza de Canarias, junto a la escultura Greetingman, se celebran 60 años de amistad y encuentro entre canarios y coreanos, marcados por la llegada el 13 de mayo de 1966 al Puerto de La Luz del buque pesquero de altura coreano Ganghwa nº 601.

El festival del aniversario, el 9 de mayo, contará en el acto de inauguración con la presencia del Embajador, Lim Soosuk, y el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, entre otros, y comenzará con una canción conmemorativa del 60 aniversario compuesta por un coreano de segunda generación.

Habrá una actuación de un grupo de música tradicional canaria, conciertos de Gayageum y guitarra, espectáculos de danza de máscaras Talchum y Nanta, narración de cuentos coreanos, combinando distintas manifestaciones de ambas culturas.

Sobre el escenario se llevará a cabo el primer certamen de cosplay de cultura coreana en las Islas, involucrando a adultos y menores que participarán con sus mejores caracterizaciones. La animación continuará garantizada por la tarde de ese mismo sábado, además de con el concurso de K-Pop, con la fiesta K-party amenizada por el Dj invitado y creador de la canción conmemorativa.

Todo ello aderezado con el componente culinario a través del K-Fish y exhibición de cocina. Asimismo habrá talleres de pintura tradicional coreana (Minhwa), club K-Drama, se podrá vestir el Hanbok y se expondrán los últimos modelos de vehículos electrónicos de Hyundai y Kia.

No faltaron emotivos recuerdos de personas y barcos que hicieron historia en las Islas y en su poaís. Por primera vez se podrá contemplar una exposición fotográfica con la historia de los 60 años de la comunidad coreana en Canarias.

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El Cónsul General, Koh Moon-hee, invita a celebrar este aniversario de manera compartida y que todos se sumen a una conmemoración cargada de historia pero también de presente en común. Al respecto considera que «con motivo del 60 aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en Canarias, reforzaremos nuestro papel como puente clave para el desarrollo de las relaciones amistosas, renovando los vínculos históricos, emocionales y económicos entre ambos pueblos. Seguiremos trabajando para que la comunidad coreana en Canarias continúe desarrollándose a la altura de esta relevancia».