Refugios marinos en el fondo del Puerto de Las Palmas: las estructuras biomiméticas disparan la vida marina

Nudibranquios, gobios, fulas, ascidias, peces trompetas, pulpos, abades, bryozas y muchas otras especies han llenado de vida las paredes de los muelles del Puerto de Las Palmas donde se han instalado las estructuras biomiméticas. Popularmente son conocidas como ‘arrecifes artificiales’, aunque la empresa encargada de este proyecto, Ocean Estructures, aclara que no son sinónimos, puesto que a diferencia de estos, las placas colocadas en La Luz están diseñadas específicamente para imitar las formas, texturas y funciones de los arrecifes naturales para maximizar la biodiversidad.

Cada cierto tiempo, esta startup de economía azul vinculada a la alta tecnología monitorea las colonias que se han ido creando en torno a estas estructuras con la ayuda de un rov, una especie de dron submarino y la inteligencia artificial.

Una vez recopiladas todas estas imágenes, son analizadas para evaluar el progreso de esta iniciativa medioambiental.

La última vez que se utilizaron los robots para observar el fondo de los muelles fue hace una semana. En esa ocasión, Ocean Estructures recurrió a otra de las empresas que realiza trabajos en el Puerto de Las Palmas, Ecos.

Su gerente, Gregorio Louzara, explica que se trata de un robot submarino equipado con cámara y diferentes motores que se maneja desde la superficie a través de una consola y una pantalla. En este caso, al estar las estructuras cerca de tierra, el equipo pudo trabajar desde la propia furgoneta, donde se instaló el sistema de control. El modelo utilizado fue un Chasing M2 Pro, un dispositivo que permite navegar en varias direcciones, moverse en vertical y modificar la inclinación de la cámara para grabar desde distintos ángulos.

Un gobio se asoma detrás de la placa biomimética. / Ocean Estructures

Hasta un 106% más de especies

En los primeros diez meses desde la instalación de estas placas en enero de 2025 en los muelles Reina Sofía, Santa Catalina y el Deportivo, la vida marina había incrementado entre un 35% y un 106% dependiendo de la zona.

El dato más destacado de octubre se registró en el entorno del Muelle Reina Sofía, donde el número de especies detectadas en torno a estas estructuras se había duplicado, con un incremento del 106% respecto a las zonas de referencia.

En el muelle de cruceros, el aumento de especies se situaba entonces en el 35%, mientras que en la Dársena de Embarcaciones Menores el incremento alcanzó el 67%.

Dentro de un mes, aproximadamente, se conocerá el resultado del último monitoreo, aunque la tendencia experimentada hasta ahora y las conclusiones de otros lugares donde se han instalado estas estructuras hacen pensar que el porcentaje de biomasa ha seguido creciendo en los últimos meses.

Colonia de clavelina lepa diformis, conocida como ascidia bombillo / Ocean Estructures

Objetivo: triplicar los peces

La previsión de la Unidad de Medioambiente de la Autoridad Portuaria y de Ocean Estructures, a partir de experiencias desarrolladas en otros enclaves, es que el aumento del número de peces pueda alcanzar finalmente al menos un 300%.

Además, la institución portuaria ha decidido extender este proyecto piloto para seguir mejorando la calidad del agua y la vida marina y se colocarán nuevas instalaciones biomiméticas en el resto de muelles de La Luz. También está previsto que se coloquen estas placas en los puertos de Lanzarote y Fuerteventura.

En ese sentido, la presidenta de la Autoridad Portuaria afirmaba a finales de 2025 que «el comportamiento especialmente positivo en zonas como Reina Sofía demuestra el enorme potencial de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. La decisión de extender el proyecto a otros puertos responde precisamente a la necesidad de aprovechar este conocimiento y seguir avanzando en la renaturalización de nuestros espacios portuarios».

Refugios a cinco metros de profundidad

Estas estructuras «están fabricadas con materiales minerales compatibles con el medio marino, como el carbonato cálcico, que reproducen la complejidad estructural de los arrecifes naturales», explica la empresa Ocean Estructures. Esto permite que se integren bien en las superficies ya existentes, «como muelles portuarios, plataformas offshore o cableados submarinos, sin interferir en su operativa, generando refugios y microhábitats que favorecen la colonización espontánea de especies locales».

De esta manera se propicia la transformación de espacios grises en «ecosistemas vivos capaces de generar biodiversidad de forma natural y, al mismo tiempo, aportar valor medible al cliente».

El rov durante las inmersiones para monitorear los resultados. / Ocean Estructures

Adheridas a más de cinco metros de profundidad en los muelles de Santa Catalina, el Deportivo y el Reina Sofía, estas estructuras cuentan con una malla curva que protege a los alevines de los depredadores, lo que facilita que alcancen la edad adulta y que puedan criar con seguridad.

Cepos ecológicos contra invasoras

Asimismo, las placas de carbonato cálcico contribuyen a la captura de dióxido de carbono gracias al crecimiento de algas y funcionan como cepos ecológicos capaces de atraer especies autóctonas y alóctonas. Esta función permite reforzar el ecosistema y mejorar la detección temprana de especies invasoras que pueden llegar en las aguas de lastre o adheridas a los cascos de los barcos.

Cabe recordar que el Puerto de Las Palmas desarrolla con la empresa Ecos un control y seguimiento de medio centenar de especies invasoras que han sido localizadas en las aguas de La Luz.

Peces, algas y esponjas en el interior de una de las estructuras / Ocean Estructures

5,2 toneladas de biomasa

Este proyecto medioambiental implantado en el Puerto de Las Palmas no es el único. De hecho, Ocean Estructures cuenta actualmente con «cerca de 400 estructuras biomiméticas instaladas y más de 500 en proceso».

Según explican sus responsables, «estas unidades de renaturalización han permitido generar más de 5,2 toneladas de biomasa, capturar más de 2,2 toneladas de dióxido de carbono y recuperar un total de 397 especies marinas. De estas, el 52% son de interés comercial y representan el 81% de la biomasa total, lo que pone de manifiesto el vínculo directo entre regeneración ambiental y valor económico».