El sindicato UGT Correos denuncia falta de «diálogo social» ante el cierre de tres sucursales en Las Palmas de Gran Canaria

El sindicato UGT de Correos ha denunciado una falta de «diálogo social» por parte de la empresa con los trabajadores tras el anuncio de cierre de tres sucursales en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de las oficinas de la calle Paseo Cayetano de Lugo, en Arenales; la ubicada en la calle Sao Paulo, en el polígono industrial de El Sebadal; y la que se encuentra en las instalaciones del Carrefour de Hoya de la Plata. Estas cerrarán a partir del 1 de mayo. El último día abierto al público será este jueves 30 de abril.

La secretaria provincial de UGT en Las Palmas, María Acosta, resaltó a este periódico que siete trabajadores se verán afectados, además de las consecuencias que tendrá para más de 30.000 usuarios de las tres sucursales.

«A los compañeros afectados nos van a reubicar en distintas oficinas, pero hay dos directoras que van a ocupar un puesto en otras sucursales que ya tienen directores, y no se nos ha aclarado aún si se van a solapar puestos ni cuáles van a ser las funciones a ejercer».

A pesar de que la empresa les ha garantizado que se respetarán sus condiciones laborales, Acosta subrayó que «se les tuvo que haber entregado, al mismo tiempo que la comunicación, un documento en el que apareciesen sus nuevas funciones».

A pesar de que la comunicación se hizo con 15 días de antelación, el sindicato de trabajadores mostró su inconformidad. «Consideramos que tenía que haber habido un diálogo social con los representantes de los trabajadores y decir, por lo menos, que se preveía el cierre de de esas oficinas y pudiésemos preparar al personal».

Aviso por correo electrónico

Aseguró que el mismo día que se notificó a los trabajadores se informó al sindicato mediante correo electrónico. «A medida que que los responsables iban pasando por las oficinas que iban a cerrar, nos iban llegando los correos».

Negó que una situación similar se diera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ni siquiera en el resto de la isla de Gran Canaria, solo en la capital. «Ellos -la dirección de Correos- alegan que en la provincia de Las Palmas hay muchas más oficinas, pero es que también hay mucha más población».

Para Acosta, no es argumento justificado, sobre todo, en medio de un proceso de regularización de inmigrantes que necesitan acudir a las oficinas de Correos. «Lo que necesitamos son bastantes oficinas abiertas y más efectivos, no su cierre». Subrayó que las razones dadas a los trabajadores por parte de la empresa han sido de carácter «organizativas» y rechazó que el descenso de usuarios haya sido el motivo.

«La sucursal 12 -en El Sebadal- sí ha tenido una bajada de afluencia, pero porque ya había cerrada hace tiempo y perdió toda la clientela de la zona industrial y portuaria. Cuando se volvió a abrir, ya fue difícil recuperarla». Sin embargo, aseguró que no es el caso de Arenales ni e Hoya de La Plata.

Es quitarle el servicio a los mayores cuando intentamos llegar a toda la España vaciada María Acosta — Secretaria provincial de UGT en Las Palmas

Arenales tiene una carga de trabajo diaria «que cumple con la expectativa», al igual que Hoya de La Plata, que atiende principalmente a población mayor. «Es quitarles esa función a personas mayores cuando estamos intentando llegar a toda la España vaciada». Hizo hincapié en que se intentó cerrar hace unos años la de Agaete, «pero se paralizó».

Usuarios afectados

Según estimaciones de UGT Correos en la provincia de Las Palmas, entre 35.000 y 40.000 usuarios se verán afectadas tras el cierre de las tres sucursales. «Son personas que no tienen ninguna oficina de referencia cercana».

Según estimaciones de UGT, entre 35.000 y 40. 000 usuarios se verán afectadas tras el cierre de las tres sucursales

Las nuevas oficinas

La empresa informó a este periódico cómo quedará el mapa de las nuevas oficinas a las que los ciudadanos podrán acudir a partir del lunes 4 de mayo. El servicio que se prestaba en la sucursal 3 de Paseo Cayetano de Lugo se traslada a la oficina principal en la Avenida Primero de Mayo, 62. El que prestaba la oficina de la calle Sao Paulo, en El Sebadal, pasará a la calle Anzofé, 18-20, en La Isleta; y el que estaba ubicado en el centro comercial Carrefour, en Hoya de La Plata, a la de la calle Granadera Canaria, 28.

El comunicado de la dirección de Correos subraya que «el personal se distribuirá entre las oficinas receptoras de las nuevas demarcaciones postales para seguir prestando su servicio con la misma calidad».

La reestructuración sigue sin ser bien recibida por la portavoz de UGT Correos. «La sucursal 3 de Arenales tiene 77 apartados postales que la gente ha contratado en esa oficina por la comodidad y la cercanía que les supone, no en Primero de Mayo».

Desde la agrupación sindical subrayan que «no tolerarán» el cierre de ninguna oficina «por su afectación a la ciudadanía». Destacaron que se trata de un Servicio Postal Universal. «Para eso se nos ha dado ese servicio, para que se lo prestemos a la sociedad y no queremos tampoco que nuestros compañeros se vean afectados en su labor diaria», concluyó.