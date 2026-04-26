El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia

«Esto es una pequeña gran familia», resume Juan Ramón Naranjo su experiencia como conductor del servicio de taxi-guagua, un sistema gratuito que arrancó el pasado 26 de enero para favorecer la movilidad de los vecinos de Llanos María Rivera, La Palma, Siete Puertas y El Zardo, barrios de la periferia de Las Palmas de Gran Canaria que carecen de conexiones al transporte público de guaguas.

Juan regresa de El Zardo, último destino de la pequeña ruta que hace con su taxi. Pasa de nuevo por La Palma de Siete Puertas. Se detiene unos minutos para ver si hay alguien que necesita que le acerque hasta la parada de guaguas de Global más cercana. La hora punta de la mañana quedó atrás, pero este veterano conductor irradia la misma serenidad y simpatía que a primera hora del día cuando los viajantes se acumulan y tiene que de dar dos vueltas para llevárselos a todos.

Retoma el viaje hacia el cruce de Llanos María Rivera y Siete Puertas. En el camino se encuentra en la empinada cuesta con Guillermo Vega. «Venga, que le llevo», le dice entusiasta. Guillermo le saluda antes con un apretón de manos. «Es un caballero, siempre dispuesto».

Aunque la población de estos barrios se ha acostumbrado a ejercitar las piernas para llegar a la parada de guaguas más cercana -a 15 minutos caminando- agradecen la implantación del nuevo servicio. «Está muy bien, sobre todo cuando llueve». Guillermo reconoce cogerlo varias veces a la semana. «Me recoge en Siete Puertas y a veces, si puede, me deja en San Lorenzo».

Seis rutas al día y una de fin de semana

En sus primeros tres meses de vida, el servicio -de carácter gratuito- ofrece tres viajes de ida y tres de vuelta, de lunes a viernes; y uno nocturno el fin de semana. A las 6:40h, 7:45h y 14:10h, a la ida. A las 6:55h, 8:00h y 14:25h, a la vuelta. El fin de semana queda reducido a un servicio de noche, a las 22:45h, desde la rotonda de la Casa del Gallo, pasando por La Calzada, Las Meleguinas, Angostura, Santa Brígida, Llanos María Rivera y Siete Puertas.

Juan conoce muy bien la realidad de los barrios de la periferia porque nació en San Lorenzo. «Muchos tienen mi número personal y estoy siempre al servicio del público». La familiaridad es tal que hasta cuando los propios conductores del transporte interurbano se retrasan le llaman para avisarle. «Esto es un camino agrícola, no hay espacio suficiente para que las guaguas maniobren, y tampoco se llegan a llenar, por eso esto es importante».

Taxi-guagua en la periferia de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Enfermeros, educadores sociales, trabajadores del campo, pacientes del centro de salud o de los hospitales de especialidad de la capital grancanaria, son muchos los que a diario se suben a su taxi. «Terminas conociendo a la gente, notas que te aprecian y se genera una conversación entre todos. Es una manera de trabajar más tranquila». Meticuloso con su trabajo, anota cada día el número de viajeros que transporta. Resalta que el municipio de San Mateo fue uno de los pioneros en aplicar un servicio así.

En este paisaje que se aleja de la postal urbana de la capital es necesario, no solo ejercitar las piernas, sino también la paciencia. Bien lo sabe Alyson González, una joven residente en La Palma de Siete Puertas. Después de bajar en taxi hasta la parada, la espera para subir a la guagua de 302 de Global que la llevará a San Telmo se dilata casi quince minutos de más. «Esta es una zona mal conectada, por lo que el taxi sirve como una lanzadera».

De Juan se refiere como «un señor muy simpático y educado que te desea buen día al inicio y cuando te recoge se interesa por cómo te ha ido».

Alyson González espera la guagua de Global en el cruce de Llanos María Rivera y Siete Puertas. / José Carlos Guerra

La iniciativa, promovida por el Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con la concejalía de Movilidad del Consistorio capitalino, da respuesta a una demanda vecinal de más de una década en la que los residentes de estos cuatro barrios pedían que alguna de las líneas interurbana entrara a sus barrios.

Ante la imposibilidad «operativa» que la Autoridad Única del Transporte de la isla vio, este taxi-guagua se ha convertido en una alternativa que gana adeptos.