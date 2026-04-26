Tres décadas gloriosas del Puerto de La Luz

Ahora que el Puerto de La Luz está pletórico con reboso en sus líneas de atraque y zonas de fondeo, como lo prueban los excelentes resultados de los datos estadísticos en el primer trimestre del presente año, debido al auge del tráfico offshore, cruceros, mercancías y bunkering por el conflicto en el Oriente Medio que obliga a los barcos a seguir la ruta del sur de África, bueno es que hagamos un análisis a las vista de un folleto que publicó nuestro fraternal colega el Diario de Las Palmas en el año 1911, reflejando la imparable evolución de su movimiento entre los años 1883,cuando se colocó la primera piedra, y el ejercicio de 1910.

En esas casi tres décadas (27 años) observamos que de 236 vapores entrados en el ejercicio en el que comenzaron las obras, pasamos a un incremento constante alcanzando en el año 1910 los 4.423 barcos, mientras nuestros vecinos de Santa Cruz de Tenerife solo contabilizaban 2.659 unidades en el mismo periodo. Una demostración palpable del acierto de poner en marcha el Puerro de Refugio de La Luz que tanto bien ha proporcionado a Gran Canaria, situación que se mantiene en pie hasta nuestros tiempos, como se demuestra con este espectacular tráfico que se ha registrado en el primer trimestre de 2026 al colocarnos en el cuarto lugar de las 28 autoridades portuarias del país, tras Valencia, Algeciras y Barcelona, y en el primer lugar en el suministro de combustible superando al Estrecho.

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Son datos que revelan el liderazgo de nuestro recinto en el Atlántico Medio y una demostración de que aquí no se baja el listón, manteniendo un compromiso con el mundo marítimo en ese afán de servicio del que hemos hecho siempre muy a gala, porque estamos en el camino de una de las mayores autopistas oceánicas del mundo que pasa por este Archipiélago.