Buceo, baloncesto, tenis o ping pong: Las Palmas de Gran Canaria impulsa deporte adaptado entre la infancia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el jueves 30 de abril de 2026, entre las 10:00 y las 13:00 horas, una nueva edición de las jornadas ‘Muévete conmigo… sin barreras’, una actividad dirigida a promover la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y la convivencia. La cita se desarrollará en el Parque Sur de Tamaraceite y está impulsada por la Concejalía del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

La jornada reunirá a cerca de 300 alumnos y alumnas, junto a profesorado, procedentes de nueve centros educativos del distrito. El objetivo es sensibilizar al público escolar sobre la diversidad y reforzar valores de respeto e igualdad de oportunidades mediante actividades compartidas.

Experiencias compartidas

Durante la mañana, el alumnado podrá conocer distintas disciplinas de deporte adaptado y participar en propuestas como buceo adaptado, baloncesto en silla, ping pong adaptado, tenis adaptado y fútbol femenino. En esta edición también tomarán parte colectivos y entidades vinculadas al ámbito de la inclusión, entre ellas Sin Barreras Driving, Discarucas, GIORS, Soy Mamut, Apolocan, Godan Dojo, Tripas Fuertes y La vida desde tus ojos.

La programación contará, además, con la colaboración de la Policía Local y la Unidad Canina del Ejército del Aire, que desarrollarán actividades divulgativas orientadas al alumnado participante a lo largo de la jornada en el Parque Sur de Tamaraceite.