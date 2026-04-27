El director del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria responde a Quevedo: "Toda la ciudad quiere que lo hagas"

El artista grancanario Quevedo ha dejado caer su interés por participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, aunque dejando claro que si lo hace, quiere hacerlo bien y "no deprisa y corriendo", tal y como mencionó en una entrevista para esta casa. El cantante expresó que cada vez que traiga un espectáculo a la Isla quiere hacerlo con una propuesta diferente, cuidada y especial.

Durante el diálogo, Quevedo puso como referencia uno de los momentos más destacados de su carrera reciente: su concierto en el Estadio de Gran Canaria, donde sorprendió al público incorporando a Los Gofiones, fusionando su música urbana con las raíces tradicionales de su tierra.

¿Se confirma la presencia de Quevedo en el próximo carnaval?

Aunque evitó confirmar una fecha o algún compromiso cerrado, dejó la puerta abierta para actuar en el carnaval capitalino en el futuro. Las palabras del artista no pasaron desapercibidas y Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria respondió públicamente a este gesto en su Instagram, donde publicó esta parte de la entrevista acompañada de "Las Palmas de Gran Canaria entera quiere que lo hagas", demostrando que por parte de la organización también existe un claro interés en que Quevedo sea cabeza de cartel en esta fiesta tan característica del Archipiélago.

Adolfo Rodríguez

La posible presencia del cantante en el carnaval no se plantea como una actuación más, sino como un evento con identidad propia. La idea de Quevedo pasa por convertir cada regreso a las Islas en una experiencia diferenciada, con elementos que conecten con su origen y aporten valor al espectáculo. Esto encaja con la dimensión del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los eventos más multitudinarios y con mayor proyección de Canarias, capaz de acoger propuestas de gran formato.

Gran Canaria: el escenario más especial para Quevedo

El amor por su tierra es evidente en el artista. Cada entrega ha llevado consigo un sinfín de sorpresas para el público canario. En el año 2023, anunció un concierto sorpresa en el Anexo del Estadio de Gran Canaria cuyas entradas costaron un euro. En 2024, con su álbum 'Buenas Noches' ofreció una actuación en la Plaza de Santa Ana que avisó por sorpresa tres horas antes en sus redes sociales. El ejemplo más reciente que refleja esta idea del artista de hacer cosas especiales en Gran Canaria, fue el espectáculo de drones en la playa de Las Canteras con el que anunció el lanzamiento de su último trabajo 'El Baifo'.

Con estos ejemplos entendemos la idea de Quevedo cuando responde que: “si lo hago, quiero hacer algo muy grande”, no cierra las puertas a estar en el carnaval grancanario, pero si lo hace será de forma especial. Aunque por el momento no existe confirmación oficial, el intercambio entre el artista y la organización deja un escenario claro: hay interés y sintonía por ambas partes.