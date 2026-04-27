"Es una faena": usuarios ante el cierre de tres sucursales de Correos en Las Palmas de Gran Canaria

El aviso de cierre de tres sucursales de Correos en Las Palmas de Gran Canaria a partir de la próxima semana ha generado entre varios usuarios sorpresa y malestar. Se trata de las oficinas del Paseo Cayetano de Lugo, en Arenales; de la calle Sao Paulo, en la zona industrial de El Sebadal y la ubicada en el centro comercial de Hoya de La Plata. Tras su cierre, serán 10 el número de sucursales que quedarán abiertas en la ciudad.

"Ya lo había escuchado y es un problema, sobre todo para los que somos más mayores", resalta Ángeles Guadarrama, quien vive cerca de la sucursal de Arenales. A pesar de que acude a esa oficina cada dos meses, para ella el cierre supone un problema de movilidad.

"Ahora me obligan a coger una guagua para ir a Correos", señala al referirse a la alternativa más cercana que la empresa postal ofrece, la ubicada en Primero de Mayo. Ángeles usa el despacho de Correos de Arenales para enviar paquetes a un hijo que vive en Madrid. "Vengo, sobre todo, a enviar y a recoger, también a mandar cartas certificadas".

Ahora me obligan a coger una guagua, y yo ya soy mayor Ángeles Guadarrama — Usuaria de la oficina de Arenales

Quienes se acercaban este lunes a la oficina de Arenales, aún abierta, reparaban en el aviso pegado en la puerta. Es el caso de Cristina González. "Es una faena grande, porque Primero de Mayo está a unos 20 minutos andando, o media hora para los más mayores".

En su caso, la paquetería es el servicio por el que más acude a las instalaciones. "Los que usamos las plataformas para comprar, ¿dónde recogemos ahora las cosas?", cuestionó.

Más de 30.000 usuarios afectados

Según datos del sindicato UGT Correos, el cierre afectará a entre 35.000 y 40.000 usuarios de las tres sucursales, a quienes orilla a reestructurar sus tiempos y desplazamientos.

Iraya Rodríguez trabaja por la zona, una de las que más movimiento genera junto a la de Hoya de La Plata. Lleva cinco años acudiendo, casi semanalmente por temas de trabajo a la sucursal de Cayetano de Lugo. "Sé que a algunos trabajadores los reubicarán entre Primero de Mayo y Bernardo de La Torre. El empleo lo van a mantener, a quienes realmente va a afectar es a nosotros, los usuarios".

A partir de la próxima semana solo quedarán en la ciudad 10 oficinas de Correos

En la de la calle Sao Paulo, en El Sebadal, se encuentra otra de las oficinas que verá echado el cierre. De ella sale Ana Lisa Giuliani después de hacer un envío. De nacionalidad italiana, lleva varios años residiendo en la Isla y viviendo en La Isleta. Uno de los trámites que más realiza es el envío de documentación al consulado de su país, ubicado en Tenerife. "Creo que el hecho de que esté en una zona industrial debe generar movimiento también, por lo que no entiendo el cierre", subraya.

Atendido por un único trabajador, Ana lamenta la clausura. "Ya se nota que están desmontando, han quitado uno de los expositores". A partir del 4 de mayo, tendrá que acudir a la oficina de la calle Gordillo, en La Isleta.

Ella preferiría seguir acudiendo a El Sebadal, por lo que se plantea incluso interponer una queja. "Me fastidia porque es un sitio al que se puede venir con tranquilidad, no hay problemas para aparcar".

Ana Lisa Giuliani, al salir de la oficina de Correos de la zona industrial El Sebadal. / José Carlos Guerra

Oficinas que quedarán en la ciudad

Tras el cierre de estas tres sucursales, Correos contará a partir del próximo mes con diez sucursales en la capital grancanaria: la principal, en la calle Primero de Mayo; Bernardo de La Torre, calle Echegaray; en la carretera general de Tamaraceite, Granadera Canaria; dentro del Hipercor y en la calle Lomo La Plana, en Siete Palmas; la ubiada en la calle Secretario Padilla; en la carretera general de Tafira y en la calle Gordillo.