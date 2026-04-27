Adiós a las malas hierbas en Las Palmas de Gran Canaria: la ciudad estudia la implementación de un herbicida ecológico

La presencia de rastrojos y malas hierbas en el pavimento no solo tiene un impacto estético, sino que puede generar problemas de movilidad para transitar o circular por las calles. Las Palmas de Gran Canaria busca atajar este impedimento con un plan específico de desbroce que se activó el pasado mes de febrero y ya ha alcanzado 30 barrios de la ciudad. A medida que avanzan los trabajos, el Ayuntamiento capitalino estudia la implementación de un herbicida ecológico para reforzar las labores realizadas y evitar que los vegetales vuelvan a crecer.

El dispositivo pretende alcanzar la totalidad de los barrios que hay en los cinco distritos, que superan el centenar. Para ello cuenta con seis equipos de trabajo que se están organizando en función de la necesidad de intervención que presenta cada zona. Están conformados por 12 operarios especializados, un jefe para coordinar los efectivos y tres conductores.

Nuevos medios materiales

En cuanto a los medios materiales, disponen de seis desbrozadoras, sopladoras y miras telescópicas, además de tres vehículos. Estos equipos permiten desbrozar rincones donde no se puede trabajar manualmente, ya que de lo contrario se dañarían los pavimentos.

Otro problema asociado a la presencia de hierbajos es que estos pueden hacer que la basura se quede atrapada, además de no permitir el flujo normal del agua. Para evitar la acumulación de residuos vegetales y mantener la limpieza de la zona, los equipos de trabajo realizan un baldeado después de llevar a cabo la labor de desbroce.

Refuerzo en las labores de desbroce de Las Palmas de Gran Canaria / LPR

Un herbicida ecológico piloto

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó el avance de los trabajos de desbroce que se están llevando a cabo en la calle León. Destacó que se trata de "una labor muy importante para continuar en la mejora de la higiene urbana", contribuyendo también a crear una buena imagen de la ciudad. En cualquier caso, matizó que no solo es importante intervenir para quitar las hierbas y rastrojos, sino también realizar un seguimiento constante para evitar que proliferen.

Este objetivo a largo plazo plantea un reto considerable, ya que se deben usar productos que cumplan con las garantías medioambientales y de seguridad estipuladas por normativa. En ese sentido, la alcaldesa adelantó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya está en conversaciones con el Cabildo insular para estudiar la implementación de un herbicida ecológico, a modo de piloto, para las calles de la ciudad.

Rabo de gato en los barrios periféricos

En caso de que la valoración fuese favorable, los trabajos de desbroce podrían tener resultados más duraderos, reduciendo el número de intervenciones y frecuencias necesarias para mantener el buen estado de calles, aceras, paseos y zonas peatonales.

Asimismo, señaló que están estableciendo contactos con el Gobierno de Canarias para atajar el rabo de gato, una especie invasora con una presencia notoria en barrios periféricos como Tamaraceite, San Lorenzo o Tenoya.