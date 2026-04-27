El Hospital Doctor Negrín recibe la certificación HU-CI AENOR por su atención humanizada a ostomizados

La consulta de ostomías del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido distinguida con la certificación HU-CI AENOR en humanización, considerada el nivel más alto en este ámbito.

Este reconocimiento representa, según ha señalado el propio hospital en un comunicado, un “nuevo avance en la mejora de la atención dirigida a personas ostomizadas, al tiempo que refuerza su apuesta por un modelo asistencial centrado en el paciente".

El proceso de selección se llevó a cabo a nivel nacional y en varias etapas. En una primera fase participaron alrededor de 50 consultas de ostomía, de las cuales 12 lograron pasar a una segunda evaluación. Finalmente, tras una ronda de entrevistas con la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE), se eligieron cinco consultas para acceder al patrocinio y comenzar así el proceso de certificación, basado en el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Ostomías.

Más de 200 consultas de este tipo en España, pero solo diez han conseguido la certificación HU-CI AENOR

En la actualidad, existen más de 200 consultas de este tipo en España, pero solo diez han conseguido la certificación HU-CI AENOR, lo que pone de manifiesto el alto nivel de exigencia del proceso y sitúa al Hospital Doctor Negrín entre los centros de referencia, junto a otros como el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario de Cruces y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde el hospital explican que la concesión de este patrocinio supone el inicio de un proceso que culminará con una auditoría externa por parte de AENOR.

El proceso de certificación tendrá una duración aproximada de entre seis y doce meses, periodo en el que el equipo trabajará en la implantación y evaluación de dichas prácticas hasta superar la auditoría final. Asimismo, destacan que este logro representa una oportunidad para continuar avanzando en la mejora constante de la atención y en la humanización de los cuidados sanitarios. La certificación cuenta con la colaboración de la empresa Hollister, dentro de un proyecto de ámbito nacional orientado a fomentar la humanización en las consultas de ostomías.

25 años de consultas especializadas de ostomías

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín mantiene una intensa labor en la atención a pacientes ostomizados y dispone desde hace más de 25 años de una consulta especializada. Durante 2025 se llevaron a cabo 140 nuevas ostomías (84 colostomías, 39 ileostomías y 17 urostomías). De estas intervenciones, 50 fueron programadas y el resto se realizaron de forma urgente. Además, se registraron un total de 2.891 atenciones, entre preoperatorias, a hospitalizados y revisiones tras el alta.

El hospital continúa desarrollando el proyecto BPSO, un modelo innovador implantado en el centro para promover la excelencia en los cuidados a través de la aplicación de Guías de Buenas Prácticas en Enfermería, entre ellas la destinada al apoyo de adultos que esperan o conviven con una ostomía. Este proyecto se ampliará a los servicios de Oncología y Medicina Paliativa. Además, en el mes de mayo se pondrá en marcha en el centro hospitalario la Escuela de Pacientes en Ostomías.