"Es indignante": los constructores denuncian los bajos precios de la rehabilitación de La Laja

Los constructores critican la falta de coherencia en los presupuestos de las licitaciones públicas, que, denuncian, se publican por debajo de los precios reales del mercado. La queja llega después de que la rehabilitación de las piscinas de La Laja quedara desierta por segunda vez. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, considera "indignante" que las administraciones públicas saquen a concurso obras con importes insuficientes.

"Los técnicos saben que esos precios no son reales y el responsable político se dedica a decir que las empresas no estamos interesadas o que no tenemos mano de obra", lamenta Gil. La presidenta de la asociación reclama al Ayuntamiento capitalino la elaboración de proyectos mejor ajustados, con presupuestos que reflejen el coste real de las actuaciones. "Ni la mano de obra la pagan conforme a las tablas salariales", observa.

La renovación de las piscinas de La Laja ya se intentó licitar en 2024 por 880.582 euros. La semana pasada volvió a quedar desierta con el mismo presupuesto, pese a que, en estos dos años, la inflación ha encarecido buena parte de los costes.

"Las están arruinando"

Gil sostiene que publicar concursos con precios desfasados es "ilegal", porque la ley exige que los importes sean ciertos y que los contratos se ajusten al valor de mercado. "No es una irregularidad administrativa, es una conducta delictiva, porque terminan adjudicando los proyectos a empresas públicas que aplican su propia tarifación y entonces les triplican los precios para pagarles lo que realmente valen las obras", defiende.

La presidenta asegura que las empresas sí están interesadas en presentarse a las licitaciones, pero no están dispuestas a asumir pérdidas por trabajar para el sector público. Además, denuncia que, en ocasiones, las administraciones se niegan a revisar los precios una vez que la empresa ya ha ejecutado los trabajos. "Las están arruinando", asevera.

Según Gil, en los pliegos de la actuación de La Laja la mano de obra figura un 20% por debajo de lo establecido en las tablas salariales, mientras que el hormigón aparece presupuestado un 16% por debajo del precio de mercado. También cuestiona los plazos previstos, al considerar que no son realistas. Como ejemplo, señala que la colocación de las barandillas de aluminio se organiza en tres semanas, cuando este tipo de materiales suele tardar más tiempo en llegar desde la Península.

Negociado sin publicidad

"Las empresas no se presentan con plena conciencia de lo que hacen, no porque no quieran trabajar, sino porque no pueden asumir obras públicas por debajo de los precios de mercado y mantener la profesionalidad que las caracteriza", explica Gil. En 2025, en la provincia de Las Palmas quedaron desiertas 101 obras, por un importe total de 97.103.016 euros. Hasta marzo de 2026, la cifra ascendía a seis procedimientos desiertos, con un valor conjunto de 4.078.191 euros.

El Consistorio capitalino informó a este periódico de que, para sacar adelante las actuaciones en La Laja, estudia recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad o convocar una nueva licitación con condiciones ajustadas para favorecer la participación empresarial. En este sentido, Gil advierte de que en los procedimientos negociados sin publicidad los costes solo pueden incrementarse un 10%, una subida que, a su juicio, tampoco permitiría cubrir el valor real de la obra.

Los trabajos previstos en las piscinas del Cono Sur tenían como objetivo renovar y acondicionar este enclave costero. El proyecto contempla la reparación del pavimento de hormigón, el saneamiento de los pavimentos antideslizantes y la reubicación de los baños. Una de las principales demandas de los usuarios era la mejora de la zona del solárium, que la actuación prevé renovar con nuevas tarimas. También se incluye la sustitución de las luminarias, con el fin de reducir la contaminación lumínica.