Inteligencia artificial y control interno: el sistema portuario español se cita en Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas ha reunido esta semana a todo el sistema portuario estatal en las III Jornadas de Auditores y de Control Interno, un encuentro bianual organizado por Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas para abordar la evolución del control interno, la auditoría en el sector público y el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en los nuevos modelos de gestión. La cita se ha celebrado en el edificio sede de la Zona Franca y ha contado con la participación de las 25 Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado, además de representantes institucionales y expertos en auditoría, control y transformación digital.

La inauguración corrió a cargo de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, según la información trasladada por la organización. En el programa han intervenido también organismos públicos como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Ministerio de Hacienda, junto a compañías como Telefónica, AENOR y KPMG, con aportaciones centradas en certificación, compliance, digitalización y herramientas de control.

Gobernanza y hoja de ruta del control interno

Durante su intervención, Gustavo Santana situó la función de control interno como un elemento vinculado a la gobernanza del sistema portuario estatal y al marco normativo que regula su actividad. En este contexto, destacó el último Plan de Control Interno, aprobado en diciembre de 2025 y comunicado a las Autoridades Portuarias, como documento de referencia para afrontar los desafíos actuales en materia de supervisión y evaluación de la gestión.

Por su parte, Beatriz Calzada señaló que el encuentro sirve para compartir análisis y metodologías de control interno en un escenario marcado por la modernización de procedimientos y la incorporación de tecnología, con el objetivo de reforzar eficiencia y transparencia. La presidenta enmarcó el trabajo conjunto en la coordinación entre organismos, la mejora continua y la adaptación a un entorno normativo y operativo más exigente.

Fondos europeos y coordinación institucional

El programa incluyó sesiones centradas en auditorías en entidades públicas, sistemas de control de fondos europeos y coordinación entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. Entre las ponencias destacadas figura la intervención de Ángela Montejano, subdirectora general de Inspección y Control de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, además de la participación de representantes de la IGAE.

Inteligencia artificial y herramientas digitales para auditoría

Uno de los ejes de esta edición fue la aplicación de la inteligencia artificial y la hiperautomatización a los sistemas de auditoría y control. En este apartado, Telefónica abordó el uso de estas tecnologías para optimizar procesos y mejorar la eficiencia en la gestión, según el programa del encuentro. También se trataron herramientas avanzadas para el control y la gestión de fondos europeos, entre ellas la plataforma ECIFE, así como el papel de la digitalización para mejorar la toma de decisiones y la trazabilidad de los procedimientos.

Calzada subrayó que la incorporación de nuevas tecnologías puede contribuir a anticipar riesgos, optimizar recursos y avanzar hacia modelos de gestión más ágiles y coordinados en el conjunto del sistema portuario.

Intercambio de buenas prácticas en el sistema portuario

Las jornadas se plantearon como un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con el objetivo de alinear criterios y actualizar metodologías de trabajo entre los distintos organismos que integran el sistema portuario estatal. El encuentro se completó con actividades institucionales y visitas al entorno portuario y a la ciudad, en una edición celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el viernes 24 de abril de 2026.