¿Quieres participar en un intercambio internacional? Las Palmas de Gran Canaria celebra así la Semana Europea de la Juventud

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Juventud, ha abierto el plazo de inscripción para el intercambio juvenil internacional ‘Divercities’. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes residentes en el municipio, que tengan entre 18 y 25 años, para formar parte de un programa de actividades que se desarrollará del 6 al 13 de junio en el espacio joven creativo La Grada.

Esta propuesta plantea un entorno de convivencia e intercambio con jóvenes de otros países para trabajar valores vinculados a la diversidad, la inclusión y la tolerancia. Para ello, se llevarán a cabo actividades conjuntas orientadas a la reflexión sobre distintos retos en la socidad actual y a la participación juvenil en contextos interculturales.

Cartel de la iniciativa 'Divercities' / LP/DLP

La juventud en el centro

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, señaló que el objetivo de esta iniciativa es "acercar Europa a la juventud de la ciudad", además de facilitar espacios de participación y experiencias compartidas. En su intervención, enmarcó la propuesta en la Semana Europea de la Juventud y apuntó a la necesidad de situar a los jóvenes en el centro de las políticas públicas municipales, de las que también forman parte.

La actividad se integra en la programación asociada a la Semana Europea de la Juventud, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Según el Ayuntamiento, estos encuentros contribuyen a fomentar la participación activa de los jóvenes en la sociedad, promover el diálogo con las instituciones y visibilizar sus inquietudes y propuestas.

¿Cómo inscribirse?

Desde el área de Juventud también se está trabajando para incorporar ‘Divercities’ al mapa interactivo de iniciativas de la Semana Europea de la Juventud, una plataforma que reúne propuestas de distintos territorios con el fin de conectar a la juventud a escala europea.

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción y consultar más información en la web municipal de actividades de Juventud, disponible en el siguiente enlace: https://actividadesjuventud.laspalmasgc.es/events/561577adc51896591a80cd496a94873cdd792d1e. El Ayuntamiento también difundirá en las redes sociales del área de Juventud los contenidos sobre programas y proyectos europeos dirigidos a jóvenes mientras mantiene disponibles sus canales de contacto para resolver dudas o atender consultas.