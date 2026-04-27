El LPA BMusic Festival completa su cartel con El Vega y Madafaka All Star para su edición de septiembre

El LPA BMusic Festival cierra su cartel con la incorporación de El Vega y Madafaka All Star a la jornada del domingo, dando forma definitiva a una edición que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el Parque Litoral del Rincón y que vuelve a reivindicar su esencia: un festival boutique, diverso y sin artificios de ningún tipo.

El viernes estará dedicado a los sonidos más contundentes con Loncha Velasco, Bala, Angelus Apátrida, Def Con Dos, que celebran el 30 aniversario de su álbum Alzhéimer y Fuet, apostando así por el rock, el metal y el hardcore, géneros poco habituales en los circuitos isleños. El sábado llegará con una propuesta fresca y actual donde conviven estilos y generaciones: Micro-Mambo, La Milagrosa, Maika Makovski, Aldara, Alcalá Norte en el que será su único concierto en Canarias, y Parquesvr, en una jornada de pop-rock, mestizaje y nuevas tendencias que invita al público a descubrir nuevas propuestas.

La última jornada, bajo el sello LPA Fun Family, se convertirá en el tardeo más festivalero de la isla. Una jornada abierta, luminosa y pensada para todos los públicos en la que estarán Madafaka All Star, Nueva Línea, Aseres, El Vega, Los Lola y Los Salvapantallas, en un ambiente festivo, accesible y con zonas familiares, sin perder la energía musical.

Inscripciones para el concurso: LPA EMER-GENTE

Desde el 10 de abril, el concurso LPA Emer-gente tiene abiertas sus inscripciones. Las bandas y artistas canarios podrán presentar su material hasta el 1 de junio para optar a formar parte de la programación oficial del festival. Esta competencia se realizará durante las dos primeras jornadas del evento.

La organización activa ya su cuenta atrás en taquilla con la salida de los 'Bonos Lanzamiento' para viernes y sábado, disponibles a 45 euros más gastos de gestión, una primera llamada para quienes entienden la música como territorio a explorar sin mapas. Será a partir del 30 de abril cuando se abra un nuevo frente, habilitando la venta de entradas por día para quienes prefieran trazar su propia deriva dentro de esta arquitectura sonora.