Los propietarios de la Casa del Doctor Apolinario recurren el BIC de Las Canteras

Los propietarios de la antigua Casa del Doctor Apolinario recurren ante la Justicia la declaración del Frente ecléctico de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, como Bien de Interés Cultural (BIC). El Boletín Oficial de Canarias (BOC) emitió este lunes un anuncio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario que emplaza a los interesados a personarse en la causa. Este conjunto histórico, situado a pie de paseo entre las calles Padre Cueto y Hierro, engloba una serie de edificaciones centenarias donde se conserva el perfil tradicional que tenía la playa a principios del siglo XX.

Las administraciones públicas y la familia propietaria de dicha vivienda, situada en el número 17 del paseo de Las Canteras, llevan enfrentados desde 2022. En mayo dicho año el Gobierno de Canarias y el Cabildo paralizaron el derribo del inmueble y comenzaron entonces la elaboración de un expediente que desembocaría en la declaración del citado tramo de la playa como BIC en la modalidad de conjunto histórico en febrero de 2025. Al mismo tiempo, los dueños del edificio comenzaron una carrera judicial en contra de dicha decisión.

Recurso ante el TSJC

La familia ha presentado un recurso ante el Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 11/2025, de 24 de febrero. En dicha resolución, el Gobierno canario justificó blindar este tramo del paseo con la máxima protección por su importancia histórica. Los técnicos dictaminaron que el conjunto está "estrechamente" vinculado a los orígenes y desarrollo del Puerto de La Luz, del frente litoral de Las Canteras y tiene una singularidad propia en el conjunto del Archipiélago.

Gobierno y Cabildo paralizaron el derribo del inmueble en mayo de 2022, pese a tener licencia municipal

Los propietarios de la vivienda han argumentado que la edificación sufrió amplias modificaciones en la década de 1970, especialmente en la fachada, donde fue reemplazado el balcón ecléctico diseñado por Laureano Arroyo por uno de estilo regionalista canario. La idea de los promotores era derribar el inmueble y, posteriormente, construir en su lugar un nuevo edificio de cuatro plantas -dos de ellas retranqueadas para no dar sombra a la playa- con seis viviendas y un local comercial.

Casa del Doctor Apolinario. / José Carlos Guerra

Las alarmas saltaron en abril de 2022 cuando estaban preparando la demolición del inmueble. La familia contaba con licencia de derribo otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La casa no estaba incluida en el catálogo municipal de protección arquitectónica -a diferencia del resto de inmuebles incluidos en el BIC-. Patrimonio del Gobierno canario y del Cabildo decidieron entonces paralizar los trabajos aplicando la Ley de Patrimonio Histórico dado el valor simbólico del edificio dentro del perfil de la playa de Las Canteras.

La familia calcula la indemnización por no poder construir un nuevo edificio en 2,3 millones de euros

Durante la tramitación del BIC, los promotores alegaron que las administraciones estaban incurriendo en un "fraude de ley" y advirtieron que pedirían una indemnización por los perjuicios ocasionados por la paralización de los trabajos. Según el informe pericial que presentaron en 2023, calcularon la compensación en 2.392.599,20 euros en caso de salir adelante el expediente, tal y como ha sido el caso. De no hacerlo habrían solicitado una compensación de 550.000 euros, además de 5.339,4 adicionales por cada mes en el que no puedan retomar las obras.

Declaración del conjunto como BIC

El 7 de mayo de 2024 la Justicia desestimó la reclamación de indemnización. La familia recurrió la resolución, por lo que el Ayuntamiento capitalino inició en agosto de dicho año acciones judiciales. Este proceso fue previo a la declaración del conjunto como BIC en febrero de 2025. Casi dos años después el proceso llega al TSJC, de ahí que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural haya instado a los interesados a personarse en la causa.

El tramo protegido incluye la Delegación de Defensa en Canarias -antiguo hotel Towers, el primero en abrir en la playa-, la casa tirolesa o de Mesa y López, la casa del Doctor Apolinario, la escuela y casa de los padres Franciscanos y el hospital de San José. Este último inmueble fue construido entre 1895 y 1900 por el doctor Bartolomé Apolinario y Macías, quien posteriormente construyó su casa pared con pared con la que fuera la primera clínica y asilo del Puerto, en una época en la que esta zona de la ciudad estaba en plena expansión urbanística.