El parque urbano de La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, volvió a convertirse este domingo, 26 de abril, en punto de encuentro para los amantes de los perros teckel, conocidos popularmente como perros salchicha. La nueva edición de la Salchiquedada primaveral reunió a numerosos ejemplares de esta raza y a sus familias en una jornada marcada por el sol, los juegos y la convivencia.

La cita, que ya se ha hecho un hueco entre quienes comparten su vida con estos pequeños perros de cuerpo alargado y carácter enérgico, sirvió para celebrar la llegada del buen tiempo y disfrutar de una tarde al aire libre en uno de los parques más frecuentados de la capital grancanaria.

Mientras los asistentes aprovechaban para conversar, intercambiar experiencias y compartir anécdotas sobre sus animales, los verdaderos protagonistas no dejaron de correr, jugar y socializar sobre el césped. Los teckels hicieron gala, una vez más, de su temperamento activo, curioso y algo testarudo, rasgos que explican buena parte del cariño que despiertan entre sus familias.

La “Salchiquedada” primaveral llena La Ballena de ladridos, carreras y buen ambiente / José Fco. Fernández Belda

Una raza pequeña con mucha personalidad

Los participantes destacaron el carácter intenso de estos perros, capaces de llenar cualquier espacio con su energía. Entre carreras, ladridos y juegos de persecución, la jornada dejó imágenes simpáticas y escenas que reflejan el vínculo especial que existe entre los teckels y quienes los cuidan.

La primavera también puso su nota divertida al encuentro. Entre los juegos no faltaron los “flechazos” caninos, con algunos ejemplares especialmente interesados en llamar la atención de sus compañeras de parque. Todo ello se desarrolló en un ambiente tranquilo y sin incidentes, favoreciendo la socialización de los animales.

Más allá de lo anecdótico, este tipo de quedadas refuerza una comunidad cada vez más numerosa en Gran Canaria. Las familias participantes evitan hablar de simples mascotas y prefieren referirse a sus perros como parte del núcleo familiar, una idea que se repite en cada encuentro.

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Al final de la tarde, entre fotografías, charlas y promesas de una próxima reunión, la Salchiquedada volvió a demostrar que los teckels tienen una capacidad especial para transformar una tarde cualquiera en una pequeña fiesta colectiva.