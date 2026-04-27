Trabajadores de limpieza viaria amenazan con la impugnación de pliegos por un bloqueo salarial en Las Palmas de Gran Canaria

El Comité de Empresa de la contrata de Limpieza Viaria, Barrido Manual y Limpieza Mecanizada en Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado lo que considera una estrategia de bloqueo en la negociación del convenio colectivo por parte de la concesionaria FCC Medio Ambiente S.A.U. y del Ayuntamiento. Según la representación de los trabajadores, ambas partes estarían apelando al Real Decreto de desindexación de la economía —en particular, al artículo 19.2— para sostener que no pueden aplicarse subidas salariales en el marco de una contrata pública. El comité rechaza esa interpretación y la califica de “falsedad jurídica”, al entender que la normativa citada regula la actualización de los contratos administrativos, pero no elimina el marco de la negociación colectiva.

El comité sostiene que el planteamiento trasladado en la mesa negociadora equivaldría, en la práctica, a una congelación salarial que afectaría a “cientos de familias”. En su comunicado, los representantes laborales argumentan que la desindexación fija criterios para revisar importes en los contratos entre la Administración y las empresas, pero no puede utilizarse —según su versión— para impedir acuerdos salariales en un convenio.

En ese contexto, el órgano sindical afirma que el riesgo empresarial de la adjudicataria y el ajuste presupuestario municipal no deberían repercutir, a su juicio, en la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla.

Los pliegos, en el centro del conflicto

La situación se produce cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra, según el comité, próximo a publicar los nuevos pliegos para la licitación del servicio. La representación de los trabajadores advierte de que la Ley de Contratos del Sector Público establece que el presupuesto de licitación debe ser suficiente para atender los costes del contrato, incluidos los laborales, y cita el artículo 102.2 para sostener que un precio insuficiente podría generar problemas de legalidad.

El comité alerta de que, si el documento de licitación se redacta tomando como referencia salarios “de hace años” sin incorporar la evolución de precios y la negociación en curso, podría abrirse la puerta a recursos por insuficiencia presupuestaria.

Asamblea

El comunicado sitúa la próxima asamblea de trabajadores en el 8 de mayo de 2026 como una fecha clave. En esa reunión, el comité señala que podrían adoptarse medidas si no se produce un cambio en la negociación antes de que se publiquen los pliegos.

Entre las acciones planteadas figura la impugnación de los pliegos si el presupuesto no contemplara las subidas salariales que consideran necesarias. El comité indica que los servicios jurídicos de los sindicatos con representación —Insire Laboral, FSOC, SUT e Intersindical Canaria— estarían en disposición de acudir a los órganos administrativos competentes para intentar paralizar la licitación. La segunda vía anunciada es el inicio de trámites para un preaviso de huelga, con la posibilidad de que derive en una convocatoria indefinida que afecte al servicio de limpieza viaria en la ciudad.

El Comité de Empresa dirige un llamamiento a la alcaldesa y a los responsables municipales de Contratación para que, en su opinión, se abandone una lectura “sesgada” de la normativa y se garantice un servicio público con condiciones salariales “dignas”. La representación laboral insiste en que la negociación debe avanzar y que el diseño de los próximos pliegos será determinante para evitar una escalada del conflicto.