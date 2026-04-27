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El TSJC tramita un recurso contra la declaración BIC del Frente Ecléctico de Las Canteras

El Gobierno canario llama a posibles interesados en el recurso contra el BIC del Frente Ecléctico de Las Canteras

El frente ecléctico de Las Canteras.

El frente ecléctico de Las Canteras. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tramita un procedimiento contencioso-administrativo contra el decreto por el que el Gobierno regional declaró Bien de Interés Cultural el denominado Frente Ecléctico de la Playa de Las Canteras, en Gran Canaria.

Así consta en un anuncio publicado este lunes, 27 de abril de 2026, en el Boletín Oficial de Canarias, por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural. El procedimiento ordinario, con número 69/2025, se sigue ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, en Las Palmas de Gran Canaria.

La causa judicial se dirige contra el Decreto 11/2025, de 24 de febrero, mediante el cual se declaró Bien de Interés Cultural el Frente Ecléctico de Las Canteras, con la categoría de Conjunto Histórico.

El anuncio emplaza a todas aquellas personas o entidades que puedan tener la condición de interesadas en el procedimiento para que, si lo consideran oportuno, comparezcan ante el órgano judicial en el plazo de nueve días, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOC.

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El emplazamiento está firmado en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de abril de 2026 por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo Redondo.

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