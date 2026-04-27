El gasto diario del turista en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa 30 euros por debajo de la media insular
Mientras en la capital el visitante deja 150,1 euros, en San Bartolomé de Tirajana hace un gasto de 194,4 y en Mogán, 188,6
Las Palmas de Gran Canaria se encuentra por debajo de la media en la estadística del gasto diario que realiza un turista cada día en la Isla. Mientras que la media general es de 180,7 euros, en la capital solo se dejan 150,1 euros. Municipios eminentemente turísticos, por el contrario, se colocan en lo alto de la tabla con 188,6 euros diarios en Mogán y 194,4 en San Bartolomé de Tirajana.
Estas se corresponden al estudio que ha realizado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comparando los datos registrados del último trimestre de 2025.
A pesar de estar por debajo de la media, en las estadísticas publicadas por el Consistorio, se constata que desde 2021, la última vez que se produjo una ligera caída, cada año el gasto medio por turista al día en la ciudad va creciendo.
Una evolución al alza desde 2021
En las gráficas municipales se comprueba cómo se ha pasado de los 117,6 euros de 2018 a los 177,1 de 2021 (0,3 puntos por debajo que el ejercicio anterior) a los 144,5 del cómputo general de todo el año 2025. La escalada en la cifra ha sido constante, con 128,1 en 2022, 134,9 en 2023 y 144,3 en 2024, lo que significa que en el último año creció un 0,13%.
Comparándolo con el año anterior, pese a que el cómputo general es superior en un 0,13%, se recogen caídas entre los meses de abril y septiembre del 3,4% y el 3,8% en el segundo y tercer trimestre.
Británicos y españoles, los que más gastan
El estudio realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas desvela que de las nacionalidades con mayor presencia el visitante que más gasta en la capital es el procedente de Reino Unido y el territorio español, y el que menos, el que llega de Alemania.
Durante el primer trimestre del año, los británicos gastaron una media de 152,9 euros, mientras que los españoles dejaron 139,7 y los alemanes, 129; mientras que en el segundo, los turistas de Reino Unido desembolsaron 168 euros, los españoles 135,4 y los alemanes 121,5. Entre julio y septiembre, la tendencia es distinta. España se colocó por delante con 122,5, Reino Unido con 121,8 y Alemania, 106,5. Y ya en el último tramo del año, los españoles 166,2, los británicos 158,2 y los alemanes 151.
No obstante, en estas gráficas se recoge un cuarto bloque en el que se recoge al resto de nacionalidades que llegan a la isla juntas y que ocupan el segundo puesto del ranking en los dos primeros trimestres, con 148,2 y 140,5 euros, respectivamente. En la temporada de verano, son, sin embargo, los que más dinero dejan en la ciudad, concretamente 178 euros de media, y en el cuarto, los que menos, con tan solo 137,2 euros por persona y día.
La estancia condiciona el desembolso
El nivel de gastos está sujeto también al número de noches que pasan en la ciudad. Si las pernoctacionesson de entre uno y siete días, el gasto diario medio se fija en 174,2 euros; si están comprendidas entre ocho y 15 noches, la cifra baja a 119,4 euros; y si son superiores a la quincena, se queda en 78,7 euros.
Asimismo, influye el tipo de alojamiento. Quienes escogen un hotel suelen invertir cada día 191,7 euros, frente a los 135,7 de quienes eligen un apartamento o una villa turística y los 119,7 que optan por otra alternativa alojativa.
Más ingresos, mayor gasto diario
Las estadísticas recopiladas por el Ayuntamiento capitalino analizan otros dos factores más: la situación laboral y el nivel de ingresos de los turistas.
Según los datos que manejan, las personas activas consumen y hacen compras por valor de 158,8 euros al día, y las desempleadas solo invierten a diario 116,2.
En cuanto a cómo influye el nivel de ingresos, por orden de más gasto se colocan quienes ganan más de 75.000 euros anuales, quienes cobran entre 50.000 y 74.999; los que cobran menos de 25.000; y los que perciben ingresos entre 25.000 y 49.999. Respectivamente gastan una media de 175,5; 157; 137,5 y 132,6 euros.
Los hombres menores de 44 años son los que más dinero dejan
Las gráficas publicadas por el Ayuntamiento de Las Palmas sobre el impacto del turismo en la economía de la ciudad analiza también la diferencia de comportamiento dependiendo del sexo y la edad del turista. Así, se recoge que los hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 44 años, realizan un gasto medio por día de 167,3 euros, posicionándose a la cabeza de esta comparativa. En el lado opuesto se sitúan las mujeres con la misma franja de edad, que tan solo gastan 120 euros diarios.
A partir de los 44 años también hacen más dispendios los hombres, concretamente 162,1 euros, mientras que las féminas suben a 147.
Por otro lado, en el estudio se analiza también cómo influyen otros factores como el nivel de estudios en el comportamiento económico de las personas que eligen la capital grancanaria como destino para sus vacaciones. Los turistas con estudios superiores tienen un gasto medio de 154,5 euros y quienes solo han realizado estudios secundarios, 142,7. Por último, las personas que no tienen estudios o solo culminaron los primarios, reducen el gasto hasta los 115,7 euros.
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