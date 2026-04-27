La ULPGC premia a los docentes mejor valorados y la excelencia en investigación

La labor docente e investigadora de los profesores y profesoras de la ULPGC ha sido reconocida este lunes en un acto acogido por la sede institucional del Paraninfo. En la cita, se ha premiado al personal académico mejor valorado por el alumnado a través de la encuesta Docentia.

Los galardones se han repartido acorde a tres categorías diferentes: jóvenes investigadores destacados, carrera investigadora y grupos de investigación reconocidos. Los premios a los jóvenes investigadores se entregan a cinco investigadores, uno por cada rama del conocimiento, no funcionarios, con vinculación contractual en vigor con la ULPGC a tiempo completo, que no superen los 35 años y, con mayor puntuación acumulada en cada una de las ramas del conocimiento por productividad investigadora.

"Solo una institución intelectualmente libre puede formar a personas verdaderamente críticas y producir conocimiento digno de confianza. Solo una universidad libre puede resistir, en tiempos de aceleración y ruido, la tentación de reducir el saber a mera utilidad inmediata", dijo el rector de la ULPGC Lluís Serra en el acto. "Hoy celebramos a quienes investigan con excelencia y amplían las fronteras del conocimiento. Celebramos a quienes enseñan con excelencia y hacen de la docencia una tarea exigente y transformadora. Celebramos a quienes sostienen, día a día, la continuidad de la Universidad como comunidad libre de maestros y estudiantes", añadió.

Los premios otorgados a en la presente edición son los siguientes:

Artes y Humanidades: Marta García Cabrera , que desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la Historia Contemporánea, especializándose en el estudio de las actividades de inteligencia, espionaje, contrainteligencia y sabotaje extranjeras en España durante la Segunda Guerra Mundial.

, que desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la Historia Contemporánea, especializándose en el estudio de las actividades de inteligencia, espionaje, contrainteligencia y sabotaje extranjeras en España durante la Segunda Guerra Mundial. Ciencias: David González Santana , investigador especializado en la oceanografía química, centrándose en el ciclo de hierro en el agua de mar.

, investigador especializado en la oceanografía química, centrándose en el ciclo de hierro en el agua de mar. Ciencias de la Salud: Julián Andrés Sánchez Henao , que realiza su actividad como investigador en el ámbito de las ciguatoxinas en Canarias.

, que realiza su actividad como investigador en el ámbito de las ciguatoxinas en Canarias. Ciencias Sociales y Jurídicas: Alessandro Indelicato , especializado en el ámbito de la economía aplicada, la estadística y el análisis cuantitativo de fenómenos sociales, con especial atención a la migración, transporte y el turismo.

, especializado en el ámbito de la economía aplicada, la estadística y el análisis cuantitativo de fenómenos sociales, con especial atención a la migración, transporte y el turismo. Ingeniería y Arquitectura: Ricardo Donate González, cuyos trabajos se relacionan con los ámbitos de la fabricación aditiva y biofabricación, desarrollando materiales con aplicación en el sector médico.

En la categoría de trayectoria consolidada, La ULPGC premia a aquellos docentes cuya actividad haya tenido un impacto relevante en su campo y en la proyección de la Universidad. Las distinciones en este grupo han sido para:

Ciencias de la Salud: Dr. Antonio Jesús Fernández Rodríguez , experto internacional en patología veterinaria y forense.

, experto internacional en patología veterinaria y forense. Ciencias Sociales y Jurídicas: Dr. Juan Carlos Martín Hernández, experto en economía y transporte.

Por último, la ULPGC quiso poner en valor a labor de los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR), cuya actividad científica contribuye de forma significativa a la generación de conocimiento y al posicionamiento internacional de la ULPGC.

Los Grupos distinguidos en 2025, uno por cada rama del conocimiento, son:

Artes y Humanidades: Discourse, Communication and Society

Ciencias: Ecoaqua: Biodiversidad y Conservación

Ciencias de la Salud: IUIBS Nutrición

Ciencias Sociales y Jurídicas: Tides: Economía, medioambiente, sostenibilidad y turismo

Ingeniería y Arquitectura: Nanomaterials and Corrosion

Distinción a la calidad docente

Por otro lado, el Vicerrectorado de Titulaciones, Calidad e Innovación Educativa, otorgó los premios que reconocen a los 10 docentes mejor valorados entre más de 1.300 evaluados en los últimos años.

Mar Suárez Ortega , del Departamento de Educación.

, del Departamento de Educación. Carlos Borja Guerra Hernández , del Departamento de Ciencias Clínicas.

, del Departamento de Ciencias Clínicas. Elisabeth Viviana Lucero Baldevenites , del Departamento de Ingeniería Mecánica.

, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Candelaria Merced Díaz González , del Departamento de Enfermería.

, del Departamento de Enfermería. Zaida Bartolomé Díaz , del Departamento de Filología moderna, Traducción e Interpretación.

, del Departamento de Filología moderna, Traducción e Interpretación. Emilia María Santana Ramos , del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

, del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas. José Yeray Rodríguez Quintana , del Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales.

, del Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales. Aníbal Báez Suárez , del Departamento de Ciencias Médicas Quirúrgicas.

, del Departamento de Ciencias Médicas Quirúrgicas. Elisa Santana Monagas , del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social.

, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social. Sara María González Betancor, del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión.

En esta primera edición, se ha distinguido a los siguientes departamentos:

Departamento de Biología

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Morfología

Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos

Departamento de Química

En último lugar, se quiso otorgar un especial reconocimiento a aquellos centros que cumplen de manera sobresaliente en su papel como impulsores y dinamizadores de la participación estudiantil y docente en las distintas encuestas de satisfacción de las titulaciones que se desarrollan periódicamente, contribuyendo así a la mejora de la calidad y a una toma de decisiones más eficaz.

Los centros distinguidos, que duplican la media de participación del estudiantado y profesorado con respecto al resto de facultades y escuelas, son la Facultad de Traducción e Interpretación y la Facultad de Filología.