Tamaraceite mejora su accesibilidad en estas dos calles con un nuevo itinerario peatonal adaptado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha ejecutado un nuevo itinerario peatonal adaptado en el barrio de Tamaraceite, con actuaciones en las calles San Borondón y Escultor Tony Gallardo. Los trabajos se han centrado en mejorar la accesibilidad y la seguridad del tránsito peatonal para facilitar la movilidad en el entorno.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther González, visitaron la zona para comprobar el resultado de la intervención, que incorpora nuevos puntos accesibles en la vía pública.

Rebajes de acera y señalización táctil

La actuación ha permitido la adecuación de 27 rebajes de acera, con el objetivo de eliminar barreras y facilitar los desplazamientos. Además, se ha instalado pavimento táctil de advertencia, destinado a mejorar la orientación y reforzar la seguridad de personas con movilidad reducida o con discapacidad visual.

Un paso peatonal en el barrio de Tamaraceite / LPR

Repavimentación y ajuste de pendientes

El proyecto también ha incluido la repavimentación de distintos tramos de acera y el ajuste de pendientes para mejorar las condiciones de paso. En conjunto, los trabajos han abarcado una superficie total de 359,61 metros cuadrados de acera, incorporando elementos para reforzar la accesibilidad en cruces peatonales y puntos de paso.

Cruces intervenidos en el entorno

Entre las mejoras realizadas figuran nuevos rebajes en diferentes cruces de la calle Escultor Tony Gallardo, así como actuaciones en intersecciones con Pintor Pepe Dámaso, General Gutiérrez Mellado, Acuarelista Francisco Bonnín, Acuarelista Comas Quesada y Alfonso de Armas Ayala. El objetivo es configurar un itinerario continuo que facilite los desplazamientos cotidianos del vecindario.

Con esta intervención, el Ayuntamiento enmarca los trabajos dentro de la mejora progresiva del espacio público en los barrios del municipio, con actuaciones orientadas a generar entornos más accesibles y seguros para la ciudadanía.