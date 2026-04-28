"¿Quién se va a hacer responsable?": las demoras para entregar las viviendas públicas de Tamaraceite deterioran los inmuebles

Las últimas 76 familias de Tamaraceite continúan a la espera de recibir las llaves de sus viviendas, cuyas obras culminaron en el último trimestre de 2024. La preocupación por las garantías de sus futuros hogares no deja de aumentar, ya que se acerca el vencimiento del plazo para presentar incidencias con las casas aún sin habitar. Los múltiples obstáculos que ha sufrido el Plan de Reposición han ido apagando la ilusión de este proyecto, enclavado en la periferia de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo de subsanar las graves deficiencias que presentan los edificios se ha visto empañado por las continuas demoras y la desesperación de los vecinos, que no logran escapar de unas condiciones de habitabilidad deplorables.

Enrique Melián Marrero es uno de los vecinos que todavía no sabe cuándo podrá entrar a vivir a su casa nueva, por lo que continúa residiendo en la antigua. Él es uno de los pocos vecinos que pudo visitar los inmuebles nuevos, que ya empiezan a acumular desperfectos, a pesar de que todavía no han podido estrenarlos.

Desperfectos de obra

"Van saliendo defectos en la construcción, es normal, pero se tendrán que solucionar. Las tuberías y los ascensores llevan puestos dos años y pico, hasta los extintores están vencidos. Si no se ponen en marcha, con el tiempo se van estropeando", relata Enrique.

"En el patio se han hundido los pisos y hay muros por la parte de abajo que se han ido rajando. Según va pasando el tiempo, más defectos van saliendo. Los hidros del aljibe llevan más de dos años y pico puestos y la garantía es de dos años. Cuando vayamos allí, ¿quién se va a hacer responsable?", se pregunta.

Versión institucional

El Ayuntamiento asegura que el proceso administrativo para entregar las casas "se encuentra en su fase final", dado que "ya cuentan con la calificación definitiva otorgada por el Instituto Canario de la Vivienda, dependiente del Gobierno de Canarias".

El Consistorio destaca que "se está iniciando la remisión de las minutas de cada vivienda a las notarías" y que "se continuará con el tapiado de aquellas que vayan quedando vacías con el objetivo de evitar ocupaciones". En esa línea, añade que "se procederá a su demolición en el menor plazo posible".

Condiciones de vida insalubres

Mientras dura la espera, los inmuebles viejos donde aún vive gente reúnen preocupantes problemas de salubridad: tuberías viejas con filtraciones de aguas fecales, acumulación de basura, caída de cascotes, presencia de humedades y balcones con desprendimientos, además de la proliferación de ratas y cucarachas. Además, algunas de las viviendas del entorno han quedado vacías, por lo que están siendo objeto de ocupaciones donde se realizan "actividades ilícitas y fiestas".

Enrique lamenta que, a lo largo de los últimos años, "el Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos" y todavía "nadie se moja en dar una fecha". Por ese motivo, exige que el proceso sea más transparente: "Si se va a demorar en el tiempo, y lo han sabido, mándennos a vivir a una casa de alquiler. Yo no tengo ningún problema, pero tengo que ir a una vivienda en condiciones".