Grietas y camas oxidadas agravan la situación del CADI Reina Sofía en Las Palmas de Gran Canaria

Desconchones, grietas, ascensores que fallan y camas oxidadas. El mal estado en el que se encuentra el centro de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) Reina Sofía, en Las Palmas de Gran Canaria clama al cielo. La asociación de padres y madres del centro denuncia la situación que están padeciendo sus seres queridos, con múltiples desperfectos. Las instalaciones, construidas en los años 80, presentan un avanzado estado de deterioro, de ahí que reclamen que el Cabildo actúe con urgencia.

Buena parte de la fachada se encuentra mallada, con partes donde la caída de cascotes ha dejado el forjado al aire libre. Esto se une a grietas de consideración en muros y escaleras. En el interior, la situación no es muy distinta. La asociación mantendrá este miércoles una reunión con la consejera insular de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, con el propósito de pedir mejoras en el servicio y una rehabilitación del centro.

El centro, situado en la subida a El Lasso, tiene capacidad para 155 usuarios, 93 de ellos son residentes

"Hay camas oxidadas y los ascensores suelen fallar porque llevan 40 años sin cambiarlos", resalta María Elena García Santana, presidenta de la asociación. Las imágenes que muestra desvelan desconchones en la pintura de las habitaciones, humedades y baldosas sueltas. "Pusieron el aire acondicionado en la administración, pero ahora falta en las habitaciones", añade, haciendo referencia a "la lentitud" con la que ocurren los cambios.

Gestión del servicio

El centro, situado en la subida al barrio de El Lasso, tiene capacidad para 155 usuarios, 93 de ellos son residentes y el resto están en régimen diurno. "Estamos hablando de personas con un alto grado de discapacidad", subraya García, quien tiene un hermano en el centro. "La empresa privada no esté gestionando bien el servicio y el Cabildo no hace nada", recalca, al tiempo que reclama más salidas "y una mejor alimentación".

Camas oxidadas en el CADI Reina Sofía. / LP/DLP

Fuentes del Cabildo indican que "ya se están ejecutando obras de mantenimiento" en el centro para poder paliar su situación y dar un mejor servicio a los usuarios. Además, la consejería de Política Social y Accesibilidad está redactando un proyecto de rehabilitación integral del inmueble dado estado de deterioro en el que se encuentra en estos momentos. Desde el centro, gestionado por la empresa, Grupo 5, remitieron a este periódico a la corporación insular.

Política Social informa que están redactando el proyecto de mejora dado el avanzado estado de deterioro

Mientras tanto, las grietas se han multiplicado tanto en el exterior como en el interior del edificio. "Los arreglos del centro no se están produciendo, prácticamente no han hecho nada, la estructura del edificio está en malas condiciones", apunta. Según esta, la empresa reconoce que la empresa ha cambiado 20 de las 93 camas, pero a su juicio se trata de una cifra "insuficiente", dado el mal estado en el que se encuentran. Esto sumado a otras deficiencias en el mobiliario.

También denuncia "falta de accesibilidad" del edificio pese a ser un inmueble destinado a usuarios con alta vulnerabilidad y dependencia. "Hemos solicitado un elevador en la entrada porque tiene una cuesta muy pronunciada", aclara. "Si yo me muero, ¿dónde desamparado a mi hermano? No tengo a nadie y me da miedo dejarlo atrás", reconoce.