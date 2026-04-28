Inmaculada Medina tras declarar ante el juez por el 'caso Valka': "Hoy, por fin, puedo respirar tranquila"
La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria niega su implicación en la supuesta trama de corrupción y asegura que no tenía amistad con el resto de investigados
La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha declarado en la mañana de este martes ante el juez instructor para negar su implicación en el ‘caso Valka’. "Hoy, por fin, puedo respirar tranquila", aseguró a su salida de la Ciudad de la Justicia y añadió que no mantenía una amistad con el resto de investigados, sino una "relación social" al igual que con el resto de empresas con las que interactuó durante su etapa en la administración pública.
El magistrado Rafael Passaro Cabrera investiga si cometió delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la presunta trama de corrupción municipal.
La exedila, que dimitió el pasado mes de noviembre tras la ampliación de la querella por parte del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, anunció en declaraciones a los medios de comunicación que intentará defender su inocencia y que actúa "con la conciencia tranquila".
Facturas bajo sospecha
La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria indaga, en esta pieza separada, en una serie de facturas presuntamente infladas emitidas entre 2015 y 2022 en el área de Parques y Jardines.
La causa también investiga a los anteriores responsables del servicio, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, al empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiado y a su entidad, Guerra Patrimonial. Todos ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio.
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