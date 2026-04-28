"Que algo así no se olvide": piden los familiares de los once fallecidos en el trágico accidente de la factoría Ojeda en El Rincón

"Que algo así no se olvide", es lo que resalta Eli Viera, hermana de uno de los once fallecidos en el accidente laboral que tuvo lugar en la conservera Hijos de Ángel Ojeda, el 4 de enero de 1979, en El Rincón. Ella, junto a varios familiares y antiguos trabajadores realizaron una ofrenda floral este martes en homenaje a los accidentados aquel trágico día, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Frente a la escultura 'Manos Unidas', en los jardines de la plaza de la Música, los acordes del 'Aleluya', en la voz del tenor canario Carmelo Torres, abrieron los actos. Una iniciativa que llevan realizándose de forma ininterrumpida desde hace 15 años por impulso de la Asociación de Vecinos de Guanarteme.

Eli se abrió paso con las primeras once rosas blancas por cada uno de los fallecidos. Vecinos, miembros de la comunidad educativa, empresarios y representantes sindicales participaron también del momento. Lectura de manifiestos, reivindicación de derechos laborales y la exigencia de que algo así no se vuelva a repetir resonaron con fuerza.

Vicente Perdomo, Ramón Medina, Rita Déniz y Milagros Vizcaíno son antiguos trabajadores de la factoría. Aquella fatídica jornada, ellos también estaban en la conservera. A pesar de que han pasado 47 años del suceso, los recuerdos siguen igual de nítidos. "Llevábamos varios días con mala mar. El día del accidente la marea rompió uno de los muros de un almacén abandonado. De ahí se desprendió una bolsa de gas tóxico producido por la putrefacción de restos de pescados", recordaba Vicente.

"Los compañeros empezaron a caer al pozo, creíamos que se estaban ahogando, pero en realidad se estaban asfixiando al entrar en contacto con el ácido sulfhídrico".

Los compañeros empezaron a caer al pozo, creíamos que se estaban ahogando, pero en realidad se estaban asfixiando al entrar en contacto con el ácido sulfhídrico Vicente Romero — Antiguo trabajador de la factoría Ojeda

Recordaron que en aquella época, las medidas preventivas como el uso de mascarillas no existían. "Los bomberos no pudieron ni bajar a rescatarlos, en cuestión de segundos las hebillas y los botones de la ropa se dañaban por el ácido, terminaron sacándolos los buzos", añadieron.

Dedicaron años a exigir justicia, aun con la rabia y el dolor presente y la necesidad de volver a sus puestos de trabajo días después. "Aquello pasó un fin de semana y el martes estábamos de vuelta, así de duro fue". La mayoría de ellos, muy jóvenes; algunos, a punto de ser padres. Este martes, entre los asistentes, la hija de uno de los fallecidos -que no llegó a conocer a su padre- tampoco quiso faltar a la cita.

Demandas sindicales

Los representantes sindicales del área de Prevención Laboral de CCOO y UGT, Víctor Toledo y Raquel López, respectivamente, leyeron un manifiesto sobre los retos que aún quedan y la necesidad de actualizar la normativa vigente.

Aunque las muertes en los entornos laborales se han reducido, tan solo el año pasado en Canarias fallecieron 30 personas en accidente laboral. "El principal desafío es atender las enfermedades vinculadas al trabajo". Entre ellas, los problemas vinculados a la salud mental como estrés, ansiedad y depresión, ya que, según advirtieron "están detrás de las bajas laborales". Entre los asistentes estuvo también el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, quien hizo especial mención a los trabajadores fallecidos.

Según datos de UGT y CCOO, en Canarias fallecieron 30 personas en 2025 en accidente laboral

Los alumnos del Instituto Nuestra Señora del Pilar, en Guanarteme, conocedores de la historia que tuvo lugar en su barrio, hablaron con firmeza y convicción. "El trabajo tiene que ser un lugar seguro" y se comprometieron a "no mirar hacia otro lado" ante las precariedades laborales.

El recuerdo a la heroicidad de los trabajadores fallecidos volvió a este litoral de El Rincón. Un minuto de silencio guio los aplausos y las miradas al cielo, por cada uno de ellos.