Las Palmas de Gran Canaria refuerza el muro de Miller Bajo tras el desalojo de 11 vecinos por las lluvias de Therese

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda que dirige Mauricio Roque, y en coordinación con la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), continúa avanzando en los trabajos de refuerzo y estabilización del muro situado en el número 5 de la calle Nicolás Monche López, en el barrio de Miller Bajo, afectado por las lluvias asociadas a la borrasca ‘Therese’.

Este martes han comenzado las labores de demolición de la parte superior del muro, que presenta un mayor grado de deterioro. Para ello, se ha empleado una sierra de corte mural diamantada, con la que se procederá en los próximos días a la retirada de unos cuatro metros en la zona más elevada de la estructura.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ha visitado este martes la zona para comprobar in situ el desarrollo de los trabajos, acompañada por la coordinadora general de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Nieves Martín, y personal técnico de Geursa, así como responsables de la empresa adjudicataria, Derribo y Excavaciones Kiko.

Desalojo preventivo de 11 personas

Esta actuación se enmarca en la intervención iniciada tras la detección de fisuras en el muro como consecuencia del empuje del terreno y la acumulación de agua, lo que motivó el pasado 24 de marzo el desalojo preventivo de 11 personas residentes en el inmueble. Tras los estudios técnicos realizados, que permitieron descartar riesgos estructurales hacia el exterior, se determinó la necesidad de realizar estas obras para garantizar la estabilidad del conjunto.

Además de la retirada de la parte superior, el proyecto contempla la posterior instalación de un sistema de drenaje en la trasera del muro con el objetivo de reducir la acumulación de agua y disminuir la presión sobre la estructura, mejorando así su comportamiento ante episodios de lluvias intensas.