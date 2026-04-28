Los Puertos de Las Palmas y Agadir estrechan lazos para impulsar una conexión marítima directa

Los Puertos de Las Palmas y de Agadir refuerzan sinergias con la vista puesta en una conexión marítima. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha recibido a una delegación de la región marroquí de Souss-Massa para establecer puntos de apoyo. Actualmente, las mercancías y alimentos que llegan a Canarias lo hacen a través de la Península, por lo que una ruta directa sería más eficiente en cuanto a costes y tiempo de navegación.

Aunque Calzada se desmarcó de dar plazos temporales, porque implicaría una cadena de cambios que no se pueden realizar "de la noche a la mañana". Sí incidió que ambas partes coincidieron en que una conexión marítima permitiría tener unas relaciones más estables y sólidas, y "podría permitir avanzar en otro tipo de mercancías que puedan ser de interés para las dos partes".

Además, estas relaciones podrían abrir nuevas líneas de mercado como el embalaje de los productos, que podría llevarse a cabo en el Puerto de Las Palmas, así como la reparación naval. "Tienen una flota pesquera que necesita toda una renovación, y están en esa búsqueda de astilleros y nosotros tenemos un sector de los más importantes", afirmó la presidenta de la Autoridad.

La visita al Puerto de Las Palmas se enmarca en el refuerzo de las relaciones institucionales tras la visita oficial del Gobierno de Canarias a Marruecos hace tres meses en la que se firmaron diez acuerdos de cooperación. El objetivo actual es avanzar desde el plano declarativo hacia la implementación efectiva de esos compromisos, con especial atención a sectores estratégicos como la conectividad, el comercio, el turismo o la economía azul.

Este acercamiento responde a una visión geopolítica por parte del Gobierno de Canarias, que defiende la cooperación con Marruecos frente a planteamientos competitivos. En un contexto internacional marcado por tensiones como la guerra en Irán, Clavijo insistió este lunes en la necesidad de fortalecer alianzas con territorios próximos, subrayando el carácter interdependiente del entorno atlántico. La creciente proyección económica de Marruecos —particularmente en el ámbito turístico, donde ha superado recientemente a Canarias en número de visitantes internacionales— se interpreta no como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un espacio de desarrollo. Sectores como el turismo, la innovación, la agricultura o el deporte —con el horizonte del Mundial de Fútbol 2030— aparecen como ámbitos prioritarios de colaboración.