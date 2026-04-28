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Quevedo lleva Canarias a New York y conquista Times Square

El artista grancanario convierte el lanzamiento de su nuevo álbum en un fenómeno global: domina Spotify y Apple Music España con las 15 canciones del disco y promociona su proyecto en pleno corazón de Nueva York

Entrevista exclusiva a Quevedo

Entrevista exclusiva a Quevedo

Adolfo Rodríguez

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El fenómeno Quevedo vuelve a confirmar su enorme tirón nacional e internacional. El cantante canario ha presentado su nuevo trabajo discográfico, EL BAIFO, con una campaña promocional que ha llevado su imagen hasta Times Square, en Nueva York, uno de los escaparates publicitarios más reconocibles del planeta.

La presencia del artista en las pantallas gigantes del centro neurálgico neoyorquino supone mucho más que una acción de marketing. Es una señal clara del momento que vive el músico nacido en Las Palmas de Gran Canaria, convertido ya en una figura de alcance global capaz de exportar sonido, identidad y cultura canaria a algunos de los espacios más visibles del mundo.

Times Square: un salto simbólico para la música hecha en Canarias

Aparecer en Times Square se ha convertido en uno de los grandes símbolos del éxito internacional dentro de la industria musical. Por ese enclave han pasado campañas de artistas globales, marcas multinacionales y estrenos de alcance mundial. Ahora también lo hace Quevedo.

Entrevista al cantante Quevedo por su álbum 'El Baifo'

Entrevista al cantante Quevedo por su álbum 'El Baifo'

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Entrevista al cantante Quevedo por su álbum 'El Baifo' / José Pérez Curbelo

Para un artista surgido desde Canarias, esta imagen tiene una carga especial. No solo representa éxito comercial, también evidencia cómo un creador nacido lejos de los grandes centros tradicionales de la industria musical española ha logrado posicionarse entre los nombres más fuertes del panorama latino y europeo.

El mensaje es claro: de Canarias a Nueva York.

EL BAIFO domina Spotify y Apple Music en España

El impacto del lanzamiento no se ha quedado en lo visual. En sus primeras horas disponible, EL BAIFO ha irrumpido con fuerza en las principales plataformas digitales. Las quince canciones del álbum lograron situarse entre los puestos más altos de Spotify y Apple Music España, una muestra del seguimiento masivo que mantiene el artista.

Colocar todo un disco entre los temas más escuchados del país es una hazaña reservada a muy pocos nombres de la música actual. Este comportamiento refleja una comunidad de seguidores sólida y una capacidad de convocatoria poco común.

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Además, deja otro dato relevante: el público no se limita a escuchar un single destacado, sino que consume el proyecto completo. Eso indica interés real por el álbum como obra global y no solo por una canción viral.

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