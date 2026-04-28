La Universidad Popular estrena programación de talleres y actividades en mayo

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste estrena nueva programación de talleres y actividades en los distintos centros en el mes de mayo. La oferta formativa, que se desarrollará en espacios como Guanarteme, La Isleta, Lomo Blanco, Ciudad Alta, La Paterna, Cono Sur, Santa Catalina y Tamaraceite, incluye propuestas vinculadas al desarrollo personal, la formación digital, la creatividad artística, la cultura y la participación comunitaria, adaptadas a diferentes perfiles y edades.

Entre las actividades destacan talleres de desarrollo personal y autoestima, cursos de manipulación de alimentos o aprendizaje para montar en bicicleta, así como propuestas culturales como cine fórum, exposiciones colectivas y actividades artísticas en el espacio público. Además, la programación incorpora iniciativas centradas en la salud y el bienestar en la era digital, así como formación en habilidades sociales y movimiento.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nina Santana, ha destacado que la programación es el resultado del trabajo desarrollado a lo largo del curso, con talleres y exposiciones que permiten acercar a la ciudadanía "disciplinas como la pintura, la fotografía, el baile o la música”. Asimismo, ha subrayado la importancia de la ‘Semana de gobierno abierto’, una iniciativa que “acerca el uso de los recursos municipales para la gestión de tributos, con un enfoque práctico que facilita su tramitación telemática y contribuye a reducir la brecha digital”. En este sentido, ha añadido que “la Universidad Popular continúa en vanguardia, ofreciendo una formación de calidad y dando respuesta a una demanda creciente por parte de la ciudadanía”.

Actividades por centros

Por centros, Guanarteme acoge talleres de desarrollo personal, cursos de manipulación de alimentos, actividades de salud digital y propuestas culturales como cine fórum y exposiciones. Además, compartirá con La Isleta la iniciativa artística ‘Pinceladas urbanas’, centrada en la intervención en el espacio público.

En La Isleta, la programación incluye un taller de costura orientado a la confección de bañadores, mientras que Lomo Blanco apuesta por la creatividad con talleres de diseño textil, bisutería con material reciclado y elaboración de pan, además de exposiciones y un encuentro comunitario con motivo del Día de Canarias que combinará música, artesanía y gastronomía.

Artes escénicas

Ciudad Alta concentra propuestas vinculadas a la formación digital, las artes escénicas y la expresión corporal, con talleres de internet, danza contemporánea, teatro, canto o danza africana, así como actividades centradas en habilidades sociales.

Por su parte, La Paterna ofrece formación en gestión de huertos urbanos y celebrará el Día de Canarias con una muestra de folclore, mientras que el Cono Sur desarrollará charlas sobre salud, cursos formativos y actividades culturales vinculadas a esta celebración.

El centro de Santa Catalina acogerá una exposición artística abierta al público, y Tamaraceite será escenario de representaciones teatrales a cargo del alumnado de la Universidad Popular.

Acercar la gestión tributaria

Asimismo, durante el mes de mayo se desarrollará la actividad formativa ‘Semana de gobierno abierto, acercando la gestión tributaria a la ciudadanía’, una propuesta gratuita que se impartirá en los centros de La Paterna y Guanarteme en distintas sesiones, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la gestión tributaria municipal.

Toda la información sobre los talleres está disponible en la web y en los perfiles de redes sociales. Asimismo, las personas interesadas pueden contactar directamente con los centros de formación a través de sus líneas telefónicas: Ciudad Alta (928 424 670), Guanarteme (928 270 094), La Isleta (928 470 439), Lomo Blanco (928 354 424) y Tamaraceite (928 675 690).