El Cabildo de Gran Canaria prevé terminar 79 viviendas públicas de alquiler asequible para 2027

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, prevé finalizar un total de 79 viviendas públicas destinadas a alquiler asequible al término del actual mandato, en 2027. El vicepresidente insular, Augusto Hidalgo, realizó una visita a las obras de una promoción de 63 viviendas en el barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, donde situó el fin de los trabajos en mayo de 2027.

Según explicó Hidalgo durante el recorrido, el plan del Cabildo incluye también otras 16 viviendas ya terminadas en Valleseco, que serán entregadas “en pocos meses” al ICAVI para su adjudicación a familias inscritas como demandantes de vivienda pública en la Isla.

Promoción de 63 viviendas en El Secadero

La actuación de El Secadero se ejecuta mediante el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y contempla tres edificios de tamaño mediano con viviendas de uno, dos y tres dormitorios. La promoción se destinará a alquiler asequible y supone la reactivación de la construcción de vivienda pública por parte del Cabildo de Gran Canaria tras más de una década sin levantar nuevos edificios de este tipo.

La empresa Construplan, Construcciones y Planificación SL es la adjudicataria de las obras, que cuentan con financiación de fondos Next Generation EU. En el estado actual, se ha completado la estructura del edificio número 3, el más próximo al barranco, y se trabaja en la tabiquería interior de las viviendas, además de la ejecución del techo de la zona destinada a plazas de garaje y trasteros. También ha comenzado la cimentación del edificio 2, con el objetivo de iniciar en próximas semanas el levantamiento de su estructura.

Incidencias del terreno y modificado del proyecto

El Cabildo ha señalado que se trata de una obra compleja por la morfología del solar y por concentrar tres edificios en un mismo proyecto. En el arranque de los trabajos se detectó que el suelo bajo el edificio 3, colindante a viviendas existentes en el fondo de la parcela, presentaba mala calidad. Ese hallazgo obligó a retirar material durante meses, rellenar con otros aportes y redefinir la estructura del inmueble.

A raíz de estas incidencias, se tramita un modificado del proyecto que implica una ampliación del plazo y un incremento presupuestario. La previsión actual fija el final de obra en mayo de 2027 y eleva el coste en un 14% respecto al presupuesto inicial de 9,4 millones de euros. El aumento asciende a 1.314.844 euros, por lo que el presupuesto final se sitúa en 10.706.592 euros. Hasta el momento se ha certificado obra ejecutada cercana al 20%, equivalente a “casi dos millones de euros” en trabajos realizados.

Alquiler asequible y perfil de destinatarios

La promoción está orientada a hogares con ingresos que, aun teniendo capacidad económica, no pueden asumir una hipoteca o los precios de alquiler de vivienda nueva en zonas centrales. El objetivo, según la información facilitada por el Cabildo, es ofrecer rentas mensuales en una horquilla de 300 a 450 euros.

Hidalgo añadió que, en el conjunto del mandato, se han impulsado más de 440 viviendas de protección con alquiler asequible mediante diferentes fórmulas, entre ellas convenios con ayuntamientos y con el Gobierno de Canarias, en muchos casos con apoyo europeo.

Eficiencia energética

Los edificios de El Secadero se proyectan como energéticamente eficientes, con un consumo de energía primaria no renovable un 20% por debajo de lo establecido, y preparados para incorporar generación fotovoltaica. La obra está financiada parcialmente con fondos Next Generation EU por un importe aproximado de 2.483.051 euros, vinculado al Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.