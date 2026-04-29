El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria refuerza sus servicios con la incorporación de diez nuevos auxiliares administrativos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado a diez auxiliares administrativos como personal funcionario de carrera tras superar el proceso selectivo por turno libre mediante el sistema de oposición. La alcaldesa, Carolina Darias, presidió este miércoles el acto de toma de posesión celebrado en las Casas Consistoriales, en el que también participó la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín.

Las nuevas incorporaciones pertenecen al grupo C, subgrupo C2, de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. En total, se trata de ocho mujeres y dos hombres. El Consistorio destaca que este refuerzo permitirá atender distintos servicios municipales, agilizar la gestión administrativa y mejorar la atención a la ciudadanía. Además, el proceso selectivo ha servido para constituir una lista de reserva destinada a cubrir futuras necesidades de personal.

Refuerzo en distritos y áreas municipales

El personal se distribuirá por diferentes puntos de la organización municipal. Entre los destinos figuran los distritos Ciudad Alta y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, además de áreas como Contratación y Patrimonio —en las secciones de contratos de obras y servicios—, Recaudación, el Negociado de Policía Local, Salud Pública y Bienestar Animal, Asistencia Ciudadana, con dos incorporaciones, y Atención Social.

La convocatoria forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2022 impulsada por el área de Recursos Humanos. Las bases específicas se publicaron el 5 de septiembre de 2025 y la convocatoria, el 4 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. Los ejercicios se celebraron el 8 de diciembre en el Gran Canaria Arena, con la participación de 1.430 aspirantes, una cifra que el Ayuntamiento vincula al interés por acceder a un empleo público estable.

La alcaldesa, Carolina Darias, saluda a los nuevos funcionarios durante el acto de toma de posesión. / La Provincia

Más personal funcionario y reducción de la temporalidad

Estas incorporaciones se enmarcan en un proceso más amplio de refuerzo de la capacidad administrativa municipal. Durante el mandato, han tomado posesión 22 personas como personal funcionario de carrera del subgrupo C1, además de 14 técnicos y técnicas A1. El Consistorio también menciona la reorganización de la estructura municipal mediante el nombramiento de personal directivo y la incorporación de perfiles funcionarios con experiencia para mejorar la capacidad de gestión.

En paralelo, el Ayuntamiento señala que ha avanzado en la reducción de la temporalidad con la consolidación de 463 puestos en la administración municipal. En materia de seguridad, la Policía Local se reforzó con 45 nuevos agentes el pasado año y se impulsó una nueva convocatoria de 57 plazas, junto con la incorporación de cinco inspectores y la estabilización de 40 agentes de movilidad. En el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han tomado posesión siete cabos y tres sargentos, además del nombramiento de la jefatura del servicio.

Productividad, salarios y formación

El Ayuntamiento añade que ha impulsado medidas internas como el plan de productividad, dotado en 2025 con 3,8 millones de euros, la actualización salarial y la recuperación del programa de formación municipal, con 50 acciones previstas para este año.