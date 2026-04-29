Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde pasarán los puntos limpios móviles en mayo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantendrá durante el mes de mayo el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio (PAT), un servicio que permite depositar enseres y residuos de pequeñas obras domésticas en distintos barrios de la ciudad.

El operativo funciona de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, y se despliega de forma simultánea en los cinco distritos del municipio, con presencia diaria en diferentes zonas. El objetivo, según el consistorio, es facilitar una vía de entrega para evitar el abandono de residuos voluminosos en la vía pública y contribuir a la mejora del entorno urbano.

¿Qué se puede depositar?

En estos puntos se admite la entrega de muebles y enseres, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, además de aparatos electrónicos. También se permite depositar escombros procedentes de obra menor doméstica, con un máximo de cinco sacos y un límite de 15 kilos por saco, de acuerdo con las condiciones del servicio.

Residuos no admitidos

El Ayuntamiento precisa que en los PAT no se aceptan residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni otros materiales que requieran un tratamiento específico.

La programación del dispositivo se organiza por distritos con un calendario previsto para cada barrio durante el mes de mayo, manteniendo el horario de 11:00 a 17:00 de lunes a viernes.

Calendario de barrios

Distrito Centro

Viernes 1 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz

Lunes 4 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Martes 5 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)

Miércoles 6 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España

Jueves 7 · Los Tarahales · Ctra. a los Tarahales, 19 (cruce de vías)

Viernes 8 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11

Lunes 11 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua

Martes 12 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan

Miércoles 13 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)

Jueves 14 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes

Viernes 15 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo

Lunes 18 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)

Martes 19 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3

Miércoles 20 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía

Jueves 21 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)

Viernes 22 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro

Lunes 25 · San Nicolás · C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43

Martes 26 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11

Miércoles 27 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez

Jueves 28 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)

Viernes 29 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85

Distrito Ciudad Alta

Viernes 1 · Siete Palmas · Avda. Pintor Felo Monzón con Las Borreras

Lunes 4 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)

Martes 5 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111

Miércoles 6 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos

Jueves 7 · Polvorín / San Antonio · C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique

Viernes 8 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez

Lunes 11 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12

Martes 12 C/ Párroco Villar Reina, 50

Miércoles 13 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6

Jueves 14 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5

Viernes 15 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón

Lunes 18 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Martes 19 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5

Miércoles 20 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43

Jueves 21 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22

Viernes 22 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9

Lunes 25 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)

Martes 26 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero

Miércoles 27 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28

Jueves 28 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33

Viernes 29 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1

Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme

Viernes 1 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Lunes 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso

Martes 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala

Miércoles 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8

Jueves 7 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Viernes 8 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión

Lunes 11 · Isleta · C/ La Naval

Martes 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto

Miércoles 13 · Isleta · Plaza del Pueblo

Jueves 14 · Mesa y López · C/ Churruca con C/ Salvador Manrique de Lara

Viernes 15 · Isleta · C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache

Lunes 18 · Puerto · C/ Tomás Alba Edison con C/ Emilio Zola

Martes 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia

Miércoles 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Jueves 21 · Guanarteme · C/ República Dominicana con C/ Churruca

Viernes 22 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano

Lunes 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8

Martes 26 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión

Miércoles 27 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Jueves 28 · La Minilla Baja · C/ Costa Rica con C/ Jesús Ferrer Jimeno

Viernes 29 · Guanarteme · C/ Mario César con C/ Valparaíso

Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya

Viernes 1 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17

Lunes 4 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud

Martes 5 · Piletas · C/ Samarín con C/ Bonifacio

Miércoles 6 · El Zardo · C/ Camino Martínón Navarro

Jueves 7 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10

Viernes 8 · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín

Lunes 11 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega

Martes 12 · Las Perreras · Ctra. a Tamaraceite, frente al 67

Miércoles 13 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera

Jueves 14 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío

Viernes 15 · Lomo de los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4

Lunes 18 · La Milagrosa · Plaza de la Milagrosa

Martes 19 · Dragonal Alto/Bajo · GC-310

Miércoles 20 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2

Jueves 21 · Los Giles · C/ San Juan Bosco

Viernes 22 · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Fachico Rojas Fariña, 119

Lunes 25 · Cañada Honda · Barranco de Tasarte

Martes 26 · Almatriche · C/ Explanada, 9

Miércoles 27 · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas

Jueves 28 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32

Viernes 29 · Llanos de Mª Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 55

Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira