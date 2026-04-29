Gestión de residuos
Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde pasarán los puntos limpios móviles en mayo
El Servicio Municipal de Limpieza desplegará el dispositivo durante todo el mes de mayo en los cinco distritos para facilitar la recogida de muebles, electrodomésticos y escombros domésticos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantendrá durante el mes de mayo el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio (PAT), un servicio que permite depositar enseres y residuos de pequeñas obras domésticas en distintos barrios de la ciudad.
El operativo funciona de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, y se despliega de forma simultánea en los cinco distritos del municipio, con presencia diaria en diferentes zonas. El objetivo, según el consistorio, es facilitar una vía de entrega para evitar el abandono de residuos voluminosos en la vía pública y contribuir a la mejora del entorno urbano.
¿Qué se puede depositar?
En estos puntos se admite la entrega de muebles y enseres, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, además de aparatos electrónicos. También se permite depositar escombros procedentes de obra menor doméstica, con un máximo de cinco sacos y un límite de 15 kilos por saco, de acuerdo con las condiciones del servicio.
Residuos no admitidos
El Ayuntamiento precisa que en los PAT no se aceptan residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni otros materiales que requieran un tratamiento específico.
La programación del dispositivo se organiza por distritos con un calendario previsto para cada barrio durante el mes de mayo, manteniendo el horario de 11:00 a 17:00 de lunes a viernes.
Calendario de barrios
Distrito Centro
- Viernes 1 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz
- Lunes 4 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112
- Martes 5 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)
- Miércoles 6 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España
- Jueves 7 · Los Tarahales · Ctra. a los Tarahales, 19 (cruce de vías)
- Viernes 8 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11
- Lunes 11 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua
- Martes 12 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan
- Miércoles 13 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)
- Jueves 14 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes
- Viernes 15 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo
- Lunes 18 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)
- Martes 19 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3
- Miércoles 20 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía
- Jueves 21 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)
- Viernes 22 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro
- Lunes 25 · San Nicolás · C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43
- Martes 26 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11
- Miércoles 27 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez
- Jueves 28 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)
- Viernes 29 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85
Distrito Ciudad Alta
- Viernes 1 · Siete Palmas · Avda. Pintor Felo Monzón con Las Borreras
- Lunes 4 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)
- Martes 5 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111
- Miércoles 6 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos
- Jueves 7 · Polvorín / San Antonio · C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique
- Viernes 8 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez
- Lunes 11 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12
- Martes 12 C/ Párroco Villar Reina, 50
- Miércoles 13 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6
- Jueves 14 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5
- Viernes 15 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón
- Lunes 18 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2
- Martes 19 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5
- Miércoles 20 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43
- Jueves 21 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22
- Viernes 22 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9
- Lunes 25 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)
- Martes 26 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero
- Miércoles 27 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28
- Jueves 28 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33
- Viernes 29 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1
Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme
- Viernes 1 · Guanarteme · Plaza del Pilar
- Lunes 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso
- Martes 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala
- Miércoles 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8
- Jueves 7 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)
- Viernes 8 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión
- Lunes 11 · Isleta · C/ La Naval
- Martes 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto
- Miércoles 13 · Isleta · Plaza del Pueblo
- Jueves 14 · Mesa y López · C/ Churruca con C/ Salvador Manrique de Lara
- Viernes 15 · Isleta · C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache
- Lunes 18 · Puerto · C/ Tomás Alba Edison con C/ Emilio Zola
- Martes 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia
- Miércoles 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)
- Jueves 21 · Guanarteme · C/ República Dominicana con C/ Churruca
- Viernes 22 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano
- Lunes 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8
- Martes 26 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión
- Miércoles 27 · Guanarteme · Plaza del Pilar
- Jueves 28 · La Minilla Baja · C/ Costa Rica con C/ Jesús Ferrer Jimeno
- Viernes 29 · Guanarteme · C/ Mario César con C/ Valparaíso
Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya
- Viernes 1 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17
- Lunes 4 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud
- Martes 5 · Piletas · C/ Samarín con C/ Bonifacio
- Miércoles 6 · El Zardo · C/ Camino Martínón Navarro
- Jueves 7 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10
- Viernes 8 · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín
- Lunes 11 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega
- Martes 12 · Las Perreras · Ctra. a Tamaraceite, frente al 67
- Miércoles 13 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera
- Jueves 14 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío
- Viernes 15 · Lomo de los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4
- Lunes 18 · La Milagrosa · Plaza de la Milagrosa
- Martes 19 · Dragonal Alto/Bajo · GC-310
- Miércoles 20 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2
- Jueves 21 · Los Giles · C/ San Juan Bosco
- Viernes 22 · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Fachico Rojas Fariña, 119
- Lunes 25 · Cañada Honda · Barranco de Tasarte
- Martes 26 · Almatriche · C/ Explanada, 9
- Miércoles 27 · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas
- Jueves 28 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32
- Viernes 29 · Llanos de Mª Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 55
Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira
- Viernes 1 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40
- Lunes 4 · Urb. Tres Palmas · C/ Concejal Andrés Alvarado Janina
- Martes 5 · Casablanca I · Avda. de Amurga con C/ Juan Sebastián Bach
- Miércoles 6 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8
- Jueves 7 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20
- Viernes 8 · Vega de San José · C/ Málaga, 32
- Lunes 11 · Pedro Hidalgo · C/ Salamanca, 135
- Martes 12 · San Juan · Camino al Polvorín
- Miércoles 13 · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24
- Jueves 14 · Salto del Negro · C/ Mariano, 6
- Viernes 15 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6
- Lunes 18 · San José · Paseo de San José, 142
- Martes 19 · Casablanca I · C/ Debussy, 13
- Miércoles 20 · San Juan · C/ Real de San Juan, 82
- Jueves 21 · Marzagán · GC-800 (Plaza de Marzagán)
- Viernes 22 · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga
- Lunes 25 · El Lasso · Urb. El Lasso, bloque 4
- Martes 26 · Hoya de la Plata · C/ Candelaria de León
- Miércoles 27 · San Roque · C/ Florinda con Fragata
- Jueves 28 · Urb. Las Filipinas · Avda. de Amurga, 1
- Viernes 29 · El Fondillo · C/ Lomo del Fondillo con C/ Camilo José Cela
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